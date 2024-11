MotoGP, Test Barcellona: Alex Marquez chiude al top, Marc debutta sulla Ducati ufficiale

Si conclude il 2024 della MotoGP con i test di Barcellona, dove ha primeggiato Alex Marquez sulla Ducati Gresini. Terzo Bagnaia.

Il 2024 della MotoGP è ufficialmente andato in archivio, anche se è corretto affermare che il 2025 sia già cominciato. Nella giornata di test di Barcellona è iniziato il lavoro sulle moto 2025, con squadre e piloti che hanno avuto modo di confrontare le vecchie e le nuove specifiche, dando qualche riscontro sulla situazione tecnica dei team. Alex Marquez ha chiuso al top girando in 1’38”803 sulla Ducati del Gresini Racing, staccando di 396 millesimi la Yamaha di Fabio Quartararo, che si è regalato così un sorriso al termine di un’altra annata nera.

Scorrendo la classifica dei tempi, nella virtuale seconda fila ci sono Pecco Bagnaia e Marc Marquez, vale a dire i due alfieri del team ufficiale Ducati. Il nativo di Cervera ha esordito in sella alla moto factory, in una speciale livrea rossa fosforescente, che ha subito mandato in visibilio gli appassionati. Marc ha girato quasi sempre con la Desmosedici GP25, ma il miglior tempo del proprio turno lo ha messo a referto nel finale sulla vecchia GP24. Bagnaia, dal canto suo, ha fatto l’opposto, girando quasi sempre con la GP24 e con un misto tra la nuova e la vecchia. La MotoGP si prepara così ad un’annata che sarà molto intensa.

MotoGP, soddisfazione in Ducati per l’esordio di Marquez

Secondo le parole di Davide Tardozzi arrivate a fine turno, in Ducati c’è soddisfazione per il debutto assoluto di Marc Marquez sulla moto ufficiale, e va sottolineato che sia lui che Pecco Bagnaia non hanno mai tirato eccessivamente, concentrandosi sul girare con tanta benzina a bordo e con le gomme usate, in perfetto assetto gara. Tornando ai tempi, il quinto posto è stato appannaggio di Raul Fernandez con l‘Aprilia del team Trackhouse, davanti alla KTM di Brad Binder ed a Franco Morbidelli.

Ottava piazza per Alex Rins davanti a Pedro Acosta, mentre la prima Honda in graduatoria è quella di Johann Zarco che ha chiuso la top ten. Undicesima posizione per il neo-campione del mondo della MotoGP, vale a dire Jorge Martin, al debutto assoluto sull’Aprilia, protagonista anche di una caduta alla Curva 5. Stesso destino anche per Enea Bastianini all’esordio sulla KTM, autore di una scivolata che ha portato alla distruzione della sua moto. In generale, anche il “Bestia” è sembrato contento della prima giornata sulla moto austriaca, anche se c’è molto lavoro da fare per trovare il passo giusto.