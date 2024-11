La Red Bull punta Carlos Sainz? L’ex pilota di F1 sgancia la bomba e dà un assist allo spagnolo

La Red Bull non ha ancora sciolto le riserve sul futuro compagno di Max Verstappen, e si torna a parlare di Carlos Sainz. I dettagli.

Il mondiale di F1 targato 2024 è ormai arrivato alle ultime battute, con la tripletta di gare che deciderà i due titoli mondiali che scatterà in questo fine settimana a Las Vegas. Saranno le ultime tre gare di Carlos Sainz al volante della Ferrari, prima di trasferirsi alla Williams dove andrà a far coppia con Alexander Albon, nella speranza di contribuire alla rinascita di un team che, da troppo tempo, attende la sua riscossa.

Lo spagnolo ha vinto due gare quest’anno, imponendosi in Australia ed a Città del Messico, e sta contribuendo alla causa del Cavallino, impegnato nella lotta contro la McLaren per il mondiale costruttori. Oggettivamente, è un gran peccato vedere un ottimo pilota come Sainz costretto a legarsi alla Williams, una squadra di seconda fascia che non gli darà possibilità di giocarsi qualcosa di importante. Nessun top team ha mostrato interesse verso il nativo di Madrid, con la Mercedes che gli ha preferito un debuttante come Andrea Kimi Antonelli, ma secondo un ex pilota, la Red Bull potrebbe farci un pensierino.

Red Bull, Martin Donnelly consiglia Carlos Sainz

La griglia di partenza del 2025, in termini di schieramenti delle squadre, è ormai stata decisa, con la Red Bull che, in base ai contratti, andrà a schierare Max Verstappen e Sergio Perez. Tuttavia, le scarse prestazioni del messicano potrebbero portare a qualche cambiamento dell’ultima ora, anche se i soldi che portano i suoi sponsor sono una bella garanzia per Checo. Secondo un ex F1, il team di Milton Keynes dovrebbe prendere in considerazione Carlos Sainz ed una clausola presente, a suo dire, nel contratto con la Williams.

Ecco le parole di Martin Donnelly, ex pilota di F1, intervistato da “Racingnews365“: “Chi vedo al fianco di Verstappen nel 2025? Non ho dubbi, Carlos Sainz, ha esperienza, sta vincendo gare con un’auto che è buona, ma che in alcune gare sparisce del tutto. Magari Carlos ha anche una clausola per uscire dal contratto con la Williams, che permetterebbe di uscire dall’accordo in caso di chiamata da uno dei top team. La Red Bull dovrebbe informarsi su questa clausola, in modo da liberare il pilota spagnolo“. Tuttavia, pare che la presenza di questa clausola sia già stata smentita da James Vowles, il team principale della squadra britannica. Vedremo i prossimi sviluppi.