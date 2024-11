Il SUV bello e sportivo che realizza i tuoi sogni: puoi comprarlo con soli 17.000 euro

Il settore dei SUV è quello più gettonato al giorno d’oggi, ma trovarne a prezzi bassi non è facile. Ora c’è una super occasione.

Non viviamo certo in un periodo di ottima salute per il mercato dell’auto, che sta, al contrario, affrontando una crisi che sembra essere senza fine. I modelli costano sempre di più e la clientela si è allontanata dall’acquisto del prodotto nuovo, favorendo una recessione che non vede la propria conclusione neanche lontanamente. Dal punto di vista dei modelli preferiti, i SUV sono senza dubbio quelli che la clientela preferisce, per una serie di motivi ormai ben noti.

Infatti, essi garantiscono maggiori spazi a bordo, sono comodi e danno una decisa sensazione di essere al sicuro, senza dimenticare la posizione di guida rialzata che ci permette di avere tutto sotto controllo in ogni situazione. Il problema dei SUV, nella maggior parte dei casi, è che il loro prezzo è piuttosto elevato, ma oggi vi parleremo di un’eccezione davvero piacevole. Il modello a ruote alte di cui vogliamo parlarvi è infatti in vendita ben al di sotto dei 20.000 euro, ed è anche di altissima qualità in base alle recensioni che si possono leggere online. Andiamo a scoprire i dettagli sulla vettura.

SUV, prezzo bomba per la MG ZS Classic

In Italia ha da poco fatto il debutto la gamma ZS del marchio MG, storico costruttore britannico che dall’ormai lontano 2007 è di proprietà della cinese SAIC Motor, che ne ha guidato al meglio il rilancio. Ebbene, in base al listino da poco aggiornato, il nuovo SUV MG ZS Classic ha un prezzo di soli 17.990 euro, ed il motivo della dicitura Classic è ben evidente. Si tratta, infatti, della versione spinta solamente dal motore termico, senza sistemi ibridi.

Nello specifico, è dotata di un motore a benzina da 106 cavalli di potenza massima con 141 Nm di coppia massima, abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti. Non è eccessiva la velocità massima, che si ferma a 175 km/h, con un consumo nel ciclo WLTP combinato che è pari a 7 litri di benzina per 100 km. C’è poi anche la versione ibrida di questo SUV, che ha però un prezzo di listino che parte da 23.490 euro. Quella classica da 17.990 euro è senza dubbio la più economica, anche se occorre aggiungere anche 790 euro di messa su strada, mentre la versione Luxury (spinta sempre dal solo motore termico), richiede la spesa di 19.990 euro.