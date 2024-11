Ferrari, svelata la “spia” interna che ha vuotato il sacco: ha rivelato il segreto dell’anno alla Mercedes

Lewis Hamilton approderà in Ferrari a partire dal 2025, e Toto Wolff ha raccontato che lo era venuto a sapere tramite Carlos Sainz senior.

Una delle più grandi notizie legate al mondo della F1 maturate nel 2024 è sicuramente quella del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, un’operazione alla quale ormai erano in pochi a credere, ma che si è finalmente concretizzata. Il sette volte campione del mondo si calerà così nell’abitacolo della Rossa a partire dal 2025, nel tentativo di tornare al vertice del Circus e di risollevare il Cavallino, che ormai da troppi anni non fa altro che ingoiare delusioni su delusioni.

Sotto la gestione di Frédéric Vasseur le cose stanno lentamente migliorando, ma è ancora troppo poco per vincere il titolo mondiale, come dimostra il disastro sotto la pioggia di Interlagos. Come dimostrato dalle ultime gare, la Ferrari non è ancora completa, è performante ma pecca ancora in alcune situazioni, ed è in questo che l’esperienza di Hamilton potrebbe aiutare a metterci una pezza. Nel frattempo, è arrivata un’importante rivelazione da parte di Toto Wolff, in merito alla scoperta dell’ingaggio del suo pupillo da parte della Scuderia modenese.

Hamilton, la rivelazione a Wolff da papà Carlos

L’approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari è stato ufficializzato il primo di febbraio scorso, e le trattative si erano intensificate nelle settimane precedenti. Nel libro “Inside Mercedes F1” scritto da Matt Whyman, scrittore che ha vissuto per un anno e mezzo dentro il team di Brackley, sono state riportate alcune parole molto interessanti, pronunciate proprio dal team principale della Mercedes, ovvero Toto Wolff.

Il tutto riguarda il passaggio di Sir Lewis al Cavallino al posto di Carlos Sainz, il cui padre ha provato ad avere un ruolo, in favore del figlio, nella fase finale delle trattative: “Due settimane prima Carlos senior mi ha chiamato dicendomi quello che sarebbe successo. Poi mi hanno chiamato anche alcuni piloti, cosa che in precedenza non era accaduta, e dopo ho mandato un messaggio a Fred Vasseur, chiedendogli se volesse un nostro pilota“.

Wolff ha poi aggiunto: “Da Fred non ho ricevuto alcuna risposta, ed è una cosa molto insolita per lui, ma è stata, in ogni caso, una decisione d’affari. Abbiamo avuto molto successo insieme ed ora ognuno insegue i propri obiettivi“. Hamilton sta vivendo una stagione da separato in casa in Mercedes e le grandi difficoltà delle ultime gare ne sono una conferma. Il tempo del riscatto si avvicina di giorno in giorno.