Spiata in strada una nuova Ferrari: fa già scalpore sul web, è un mostro di Frankenstein

E’ stato sbriciato in strada un nuovo bolide del Cavallino Rampante. Scopriamo di quale modello Ferrari si tratta.

La Ferrari sta continuando il suo piano di espansione che ha reso la gamma attuale la più allargata di sempre. Nessuno avrebbe mai scommesso 1 € nella costruzione di una supercar del Cavallino full electric ma con le nuove disposizioni europee sullo stop dei motori termici, persino un top brand come Ferrari si è dovuto adeguare con una lavorazione inedita.

La Casa modenese ha una posizione così forte sul mercato che qualsiasi prodotto lanciasse avrebbe un impatto positivo sui fatturati. Ne abbiamo avuto un assaggio con la proposta a ruote alte Purosangue che, facendo leva su un potente V12, ha spopolato già prima della release date ufficiale. La moda dei SUV ha coinvolto anche la Rossa sebbene il DNA di esclusività massimo del marchio è ancora racchiuso nella concezione, puramente, sportiva di una supercar a pochi cm da terra.

La fama della Rossa è stata mantenuta alta, negli ultimi anni, anche dalle vittorie nel GT e soprattutto nella magica sfida della 24 Ore di Le Mans. Negli ultimi due anni la battaglia sul tracciato francese è stata un affare tra le due hypercar del Cavallino. La 499P con straordinari interpreti come Calado, Pier Guidi e Giovinazzi ha strappato applausi, riportando la Rossa al lustro di mezzo secolo fa. Enzo Ferrari sarebbe fiero dei risultati ottenuti nel Campionato Mondiale Endurance ma il discorso cambia in riferimento all’eterna competizione della massima categoria del Motorsport.

Dopo 16 anni di sofferenze per i tifosi, finalmente, la Rossa sembra essere tornata altamente competitiva per il massimo traguardo. Il titolo piloti rappresenta ancora un miraggio ma il riconoscimento costruttori potrebbe essere alla portata di Leclerc e Sainz. Proprio le vittorie dei driver al volante delle monoposto della Casa modenese hanno creato un impatto ineguagliabile nella mente degli appassionati di motori. Ben presto arriverà anche la nuova hypercar Ferrari.

Nuova Ferrari paparazzata

Chi acquista una Ferrari sa di accaparrarsi un bolide che non ha paragoni con i competitor. Questione di fascino, di potenza bruta e di prestigio. Per questo motivo i tecnici sono sempre concentrati nel lancio di nuovi modelli che possano garantire performance superiori rispetto alle progenitrici. Non è sempre facile alzare l’asticella anno dopo anno ma i migliori ingegneri e designer stanno elaborando un nuovo filone stilistico, sempre aderente alla tradizione storica del Cavallino.

Su queste basi una Ferrari molto anomala è stata fotografata in giro per un test drive. Il frontale è quello della SF90 Stradale, prima ibrida della storia della gamma della Casa modenese, mentre il corpo vettura pare quello di una 488. Un contrasto che nasconde un test drive con nuovi componenti tecnici sotto il cofano. Su Facebook Walter Vayr, noto per gli scoop automobilistici, ha proposto le immagini della strana vettura.