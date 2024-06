Ferrari, arrivano informazioni sulla nuova hypercar: sarà un mostro di potenza

La Ferrari, dopo la 12Cilindri, si prepara a togliere i veli alla nuova hypercar, che arriverà prima di fine anno. Ecco tutti i dettagli.

Il marchio Ferrari sta vivendo una fase esaltante sotto il profilo del prodotto auto, con oltre 13.000 unità consegnate nel 2024 ed un utile netto che, per la prima, ha superato il miliardo di euro. La casa di Maranello ha svelato a maggio la nuova 12Cilindri, un mostro dotato del motore V12 posto all’anteriore, e che rappresenta l’erede naturale della 812 Superfast, altro modello privo di ibridazione e che è amatissimo dagli appassionati.

Il 2024 non si conclude di certo qui per il Cavallino, che nei prossimi mesi toglierà i veli alla nuova hypercar, ovvero l’erede della LaFerrari, che nel 2013 divenne la prima Rossa ibrida della storia, dotata di un sistema HY-KERS che derivava dalle F1 di quel periodo. Al momento, la nuova Ferrari è nota con il nome F250, che però potrebbe essere modificato prima della presentazione ufficiale. Nel frattempo, arrivano ulteriori novità su questo mostro di potenza, che fa già esultare gli appassionati.

Ferrari, ecco l’invito per la hypercar F250

Sul profilo Instagram “Ferraricollectoraus“, è stata caricata una serie di immagini, che rappresentano l’invito ufficiale per la presentazione della Ferrari F250. Il tutto è inserito all’interno di un box di colore rosso, con all’interno un biglietto di metallo che lascia spazio all’immagine stilizzata di una vettura. Probabilmente, si tratta di una sorta di teaser della nuova hypercar, che dà l’idea di essere una vettura dalle forme estreme, come già si è notato durante i test su strada.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, pare certo che monterà un motore V6 sovralimentato derivato dalla 499P, vale a dire la vettura che ha vinto per ben due volte la 24 ore di Le Mans, concedendo il bis giusto una decina di giorni fa. Sarà una vettura Plug-In Hybrid, ovvero una ibrida ricaricabile, come la SF90 Stradale e la 296 GTB, che in questi anni, sotto il profilo delle vendite, hanno fatto le fortune del Cavallino.

La data della presentazione della nuova Ferrari ibrida non è ancora stata svelata, ma si parla della seconda metà del 2024, per cui c’è ancora molto poco da attendere. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, vediamo la hypercar di Maranello durante alcune fasi di test nei pressi della sede centrale, ancora coperta da grandi camuffamenti in questi mesi.