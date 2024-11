F1 GP Brasile, Sprint Race: Norris nella doppietta McLaren, le Ferrari deludono

La penultima Sprint Race del mondiale di F1 targato 2024 vede trionfare Lando Norris davanti a Piastri e Verstappen. Ferrari senza ritmo.

Il mondiale di F1 è sempre più acceso per quanto riguarda la classifica piloti, con Lando Norris che ha trionfato portandosi a -45 punti da Max Verstappen, comunque ottimo terzo al volante di una Red Bull del tutto rinata. La McLaren ha piazzato una devastante doppietta, con Oscar Piastri che ha ceduto la vittoria nel finale al compagno di squadra. Il team di Woking vola così a +35 sulla Ferrari, che non c’è mai stata nel corso di questa gara.

Dopo un venerdì difficile, Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto davanti a Carlos Sainz, con il monegasco che è stato anche scavalcato da Super Max, che ha fatto, in ogni caso, una gara eccezionale. Sesta posizione per la Mercedes di George Russell seguito dall’Alpine di Pierre Gasly, con la zona punti che è stata completata da un positivo Sergio Perez, che è giunto ottavo.

F1, Ferrari in grande difficoltà ad Interlagos

La F1 fa tappa in Brasile, sul tracciato di Interlagos, dove si disputa la penultima Sprint Race dell’anno. Le McLaren tengono la prima fila, mentre Charles Leclerc resiste alla grande all’attacco di Max Verstappen, il quale è apparso più tranquillo rispetto alle ultime gare. La gara dei primi quattro è impressionante rispetto alla concorrenza, con un ritmo insostenibile da parte dei primi.

Oscar Piastri comanda su Lando Norris, il quale viene tenuto in zona DRS dal compagno di squadra, difendendosi così dai due che inseguono. Leclerc fa molta fatica nella prima curva, esponendosi più volte all’attacco del campione del mondo della F1. Dopo tante gare difficili comunque, la Red Bull sembra assolutamente rinata, con un’ottima velocità anche sugli allunghi grazie alla nuova power unit.

Dopo una buona metà di gara in cui i primi quattro sono rimasti l’uno vicino all’altro, le McLaren fanno una grande differenza, mentre Verstappen si libera di un Leclerc in grave crisi, al volante di una Ferrari che non sembra che essere una lontana parente di quella delle ultime due gare. Quando mancano due giri alla fine, Norris passa al comando con Piastri che si mette in gestione della seconda piazza, difendendosi da Verstappen. Viene data una Virtual Safety Car a due giri dalla fine per il ritiro della Haas di Nico Hulkenberg. Norris trionfa davanti a Piastri, Verstappen e le due Ferrari. Alle 19:00 ora italiana la partenza delle qualifiche.