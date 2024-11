WEC 8H Bahrain, Qualifiche: Toyota dominanti, Ferrari all’inseguimento con Giovinazzi

L’ultima qualifica della stagione del 2024 del FIA WEC primeggiare le Toyota, che hanno monopolizzato la prima fila. Ferrari e Porsche dietro.

Si è tenuta in quel di Sakhir l’ultima qualifica del FIA WEC targato 2024, in vista della 8 ore del Bahrain che assegnerà i titoli mondiali. Le Toyota hanno letteralmente dominato brindando la prima fila, con la #8 di Brendon Hartley al top. Il neozelandese ha fatto una netta differenza durante la Hyperpole, fermando il cronometro sull’1’46”714, staccando di 323 millesimi il compagno di squadra Nyck De Vries sulla #7.

Tutto sommato, è stata positiva la qualifica delle Ferrari, che hanno chiuso al terzo ed al quinto posto, con Antonio Giovinazzi sulla #51 che si è accodato ai siluri giapponesi. Per appena 43 millesimi, il pilota di Martina Franca non è riuscito a scalzare la Toyota di De Vries dalla prima fila, ma è comunque un buon punto di partenza. Quinto Antonio Fuoco sulla #50, che dopo la vittoria di Le Mans non ha mai ritrovato il passo delle prime gare, ed è stata costantemente più lenta della gemella. Ottimo il quarto posto della Porsche #99 del Proton Competition con Neel Jani al volante.

Sesta posizione per la Porsche ufficiale #6 con Kévin Estre al volante, la vettura che ha in mano il titolo piloti WEC, e che avrà bisogno di una gara tranquilla per portare a casa il risultato. Ha deluso la Ferrari #83 con Yifei Ye al volante, solo 12esima e che non è riuscita ad entrare in Hyperpole. La gara sarà comunque eterna, e tutto può davvero accadere, anche per via del pesante degrado gomme.

WEC, le McLaren dominano nella LM GT3

Un grande spettacolo nelle qualifiche dell’ultimo round del FIA WEC lo hanno regalato anche le LM GT3, dove i tempi sono stati molto ravvicinati. La prima fila è stata conquistata dalle due McLaren del team United Autosports, con la #95 di Joshua Caygill che ha primeggiato girando in 2’02”201, tenendo dietro per appena 2 millesimi la #59 di James Cottingham, che gli ha conteso il miglior tempo sino all’ultimo.

Le vetture britanniche, che mai avevano ottenuto una pole position nel FIA WEC, hanno ottenuto un 1-2 davvero eccezionale, ma la Ferrari 296 GT3 #55 del team Vista AF Corse è subito dietro, grazie ad un’ottima prova di Francois Heriau, terzo a 166 millesimi dal battistrada. Settima l’altra vettura del Cavallino, mentre è quarta la Lamborghini #85 dell’Iron Dames, affidata a Sarah Bovy. Alle 12:00 di domani ora italiana la partenza della gara.