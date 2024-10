Mazda prova a salvare benzina e diesel: arriva il mix rivoluzionario con il nuovo motore

La Mazda è pronta per rivoluzionare il settore automotive, tramite un sistema rivoluzionario che punta molto in alto. Ecco i dettagli.

L’attenzione che tutti i costruttori stanno ponendo nella produzione di auto che siano il meno inquinanti possibili è ormai alla luce del sole, in base alle direttive sempre più severe degli enti governativi. Come sappiamo, l’Europa ha imposto il ban alla produzione ed alla vendita di auto dotate di motore a combustione a partire dal 2035, quando diventeranno commercializzabili legalmente solo le vetture ad emissioni zero.

Tutto ciò sembra quasi impossibile al giorno d’oggi, dal momento che le auto elettriche hanno dei dati di vendita bassissimi, ed è impensabile che in soli 10 anni si possano issare al vertice del settore automotive. Presto ci sarà un tavolo di confronto tra i governi ed i rappresentanti dei costruttori, che dovrebbe tenersi nel 2025, per valutare se apportare dei cambiamenti alla manovra 2035, con gli e-fuels che potrebbero salvare i motori termici. Nel frattempo, una vera e propria rivoluzione la sta mettendo in piedi la Mazda, che ha sviluppato un sistema a dir poco interessante.

Mazda, ecco come vuole cambiare il mondo delle auto

Nell’ormai lontano 2011, la Mazda svelò al mondo la filosofia Skyactiv, utile per lo studio e lo sviluppo delle nuove tecnologie. Il piano prevedeva lo sviluppo di motori in grado di limitare le emissioni, anche tra lo scetticismo generale, visto che all’epoca, erano in pochi a credere in questo aspetto. Ebbene, a 13 anni di distanza, questo sistema è pronto per rivoluzionare il mercato dell’auto, e verrà sfruttato su una delle auto più importanti della gamma.

In particolare, l’e-Skyactiv X viene montato sulla Mazda CX-30 e porta assieme a sé una ventata di aria fresca, tramite la tecnologia brevettata sul quale è stato prodotta, nota come Spark Controlled Ignition. In sostanza, la gran parte del cambiamento è legata alla fase di accensione del motore. Il sistema, nella sua traduzione italiana, è noto come accensione per compressione controllata da candela.

Quanto il motore del crossover della casa giapponese viene acceso, una miscela molto ridotta di carburante ed aria viene compressa nel cilindro, a pressione elevata, limitando le emissioni. Infatti, in questo modo il carburante viene bruciato più in fretta ed in maniera più omogenea, regalando migliori prestazioni e rendendo l’utilizzo del carburante meno inquinante. Insomma, una nuova era potrebbe iniziare grazie a questa notevole e strepitosa innovazione.