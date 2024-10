MotoGP GP Thailandia, Gara: Bagnaia vince e spera, Marquez scivola e Martin ringrazia

La MotoGP regala show in Thailandia, dove trionfa Pecco Bagnaia, seguito da Martin ed Acosta. Cade Marquez mentre Acosta dà spettacolo.

Il mondiale di MotoGP targato 2024 non ne vuole sapere di terminare in anticipo, con un Gran Premio della Thailandia corso sull’umido che ha regalato emozioni e spettacolo. Pecco Bagnaia ha trionfato per la nona volta in stagione, portandosi a -17 punti da Jorge Martin, che ha corso da ragioniere e portandosi a casa un prezioso secondo posto. Il rider di casa Ducati Pramac non ne aveva per competere con Pecco, il quale ha corso da fenomeno assoluto.

La stessa cosa è valida anche per Pedro Acosta con la KTM GasGas, autore di una super rimonta che lo ha portato al terzo posto, davanti a Fabio Di Giannantonio ed a Jack Miller. Sesto Brad Binder davanti all’Aprilia di Maverick Vinales ed all’Honda di un fantastico Johann Zarco. Nono Alex Espargarò seguito da Alex Marquez. Solo 11esimo Marc Marquez, caduto mentre era in seconda posizione, in pressing sul campione del mondo della MotoGP. Fuori anche Enea Bastianini.

MotoGP, Marquez spreca tutto con una caduta

La pioggia impatta sul tracciato di Chang dove si corre il Gran Premio di Thailandia. La partenza, come ci potevamo aspettare, vede una splendida lotta tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, con lo spagnolo che va al comando, mentre Marc Maruqez sale al terzo posto. I primi giri vedono il leader del mondiale andare in fuga, mentre Fabio Quartararo si ritira per un contatto con Franco Morbidelli, che viene sanzionato con un Long Lap Penalty per un’entrata troppo aggressiva. Va a terra anche Marco Bezzecchi, mai in forma in questo week-end.

Dura poco la fuga di Martin, il quale commette un errore e viene infilato sia da Bagnaia che da Marquez. Al contrario di ciò che ci aspettavamo, sul bagnato è Pecco a fare una grande differenza, con gli spagnoli che non ne tengono il ritmo. Il nativo di Cervera si rifà sotto al campione del mondo della MotoGP, il quale deve iniziare a guardarsi dal rientro dell’otto volte campione del mondo.

Tra i due inizia una feroce bagarre, ma in un paio di occasioni, Bagnaia risponde all’attacco del rivale incrociando all’uscita dall’ultima curva. Marquez poi va a terra nel tentativo di sfidare Pecco, cedendo così il secondo posto a Martin ed alle KTM che sono in forte rimonta sul leader iridato. Bagnaia è perfetto ad andare in gestione sino a trionfare davanti a Martin e Pedro Acosta, autore di una rimonta spettacolare nel finale. Prossimo appuntamento a Sepang domenica prossima.