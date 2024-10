F1 GP Messico, Qualifiche: Sainz con una pole strepitosa, magia di Verstappen

La F1 sbarca in Messico, dove la pole position va a Carlos Sainz per la prima volta in stagione. Secondo Verstappen su Norris e Leclerc.

La Ferrari ha confermato quanto di buono fatto vedere nelle prove libere, primeggiando anche nelle qualifiche del Gran Premio del Messico. Carlos Sainz è tornato in pole position girando in 1’15”946, staccando di 225 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, eccezionale a mettere in prima fila una monoposto che non è di certo da primato al giorno d’oggi. Il campione del mondo della F1 ha tenuto dietro la McLaren di Lando Norris, che aveva dominato sino al Q3, per poi evaporare.

Poco da fare per Charles Leclerc che ha faticato per tutto il week-end, e che non è riuscito a fare meglio del terzo posto, ad oltre tre decimi dal compagno di squadra. Disastro per Oscar Piastri e Sergio Perez, entrambi fuori nella prima fase di qualifica. Le Mercedes non hanno mai avuto performance e si devono accontentare della terza fila, con George Russell quinto davanti a Lewis Hamilton. Settima la Haas di un eccellente Kevin Magnussen, davanti all’Alpine di Pierre Gasly ed alla Williams di Alexander Albon. Nico Hulkenberg chiude la top ten.

F1, Sainz piazza la magia a Città del Messico

Nella bolgia di Città del Messico va in scena una delle qualifiche più attese del mondiale di F1 targato 2024, con tante sorprese sin dal Q1. Il primo degli eliminati è Franco Colapinto con la Williams, ma non è certo questa la notizia. La McLaren di Oscar Piastri viene infatti esclusa con il 17esimo tempo, davanti alla Red Bull di Sergio Perez. Un incubo per l’australiano che era tra i favoriti, a causa di un errore che ha commesso proprio quando non doveva. Malissimo anche il messicano, subito fuori nelle qualifiche della gara di casa. 18esima la Kick Sauber di Valtteri Bottas davanti all’Alpine di Esteban Ocon ed a Guanyu Zhou.

Il Q2 vede Lando Norris dettare legge al volante dell’unica MCL38 superstite, mentre Max Verstappen continua a dar battaglia alle Ferrari, in quella che è la lotta a tre per la seconda posizione. Fuori entrambe le Racing Bulls di Yuki Tsunoda e Liam Lawson, a causa di un incidente del giapponese nel finale, che ha portato la direzione gara a far esporre la bandiera rossa, impedendo a tutti di migliorarsi. Niente da fare neanche per le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, così come per Valtteri Bottas, bravo comunque a superare il primo taglio con la peggior monoposto in assoluto del mondiale di F1.

Il Q3 inizia, invece, nel segno delle Ferrari, con Carlos Sainz che piazza il miglior tempo del week-end facendo una bella differenza sugli altri, mentre il crono di Verstappen viene cancellato per track limits, con Charles Leclerc che eredita la seconda piazza. Un errore commesso da Norris lo relega indietro, costringendolo ad un ultimo tentativo da fare alla perfezione. Sainz si migliora ancora battendo Verstappen e Norris, con Leclerc solo quarto. Alle 21:00 di domani ora italiana la partenza della gara.