Ferrari, svelata la nuovissima F80: il suo motore è unico, è la più potente di sempre per il Cavallino

La Ferrari ha finalmente tolto i veli alla sua nuova hypercar, ribattezzata F80. Scopriamo le peculiarità di una vettura super attesa.

Dopo mesi di indiscrezioni, test segreti e foto spia, la Ferrari ha finalmente tolto i veli alla vettura stradale più potente della sua storia, la meravigliosa F80, che raccoglie l’eredità delle hypercar del calibro della F40, della F50, della Enzo e della LaFerrari, l’ultima della serie, che fu svelata nel 2013. L’aerodinamica, oltre alla potenza del powertrain, è il componente più importante nel raggiungimento delle performance, e sul frontale è stata sfruttata l’esperienza fatta in pista con la 499P del FIA WEC.

Tanto per darvi un dato, la parte frontale ha un picco di 460 kg di carico a 250 km/h di percorrenza, con il telaio che è a chiglia alta, con tanto di una sorta di ala anteriore a garantire quanta più downforce possibile. Inoltre, tanto per ricordare il legame con le auto che competono nel mondo delle corse, ha un abitacolo 1+1, con la tecnologia di elettrificazione del turbo che deriva da quanto appreso in F1, per ridurre il classico turbo-lag, ovvero il ritardo nella risposta dei motori sovralimentati. La Ferrari è riuscita a superarsi ancora una volta.

Ferrari, prezzo, potenza e performance della F80

Come anticipato, la Ferrari F80 è la più potente di sempre, grazie ai 1.200 cavalli che tocca, ed è un peccato che la produzione sia ridotta a solamente 799 esemplari, per giunta già tutti venduti. Il nome F80 è legato all’anno in cui terminerà la produzione, ovvero il 2027, quando la casa di Maranello andrà a celebrare i suoi 80 anni di vita.

Ancora una volta, c’è il Centro Stile diretto da Flavio Manzoni dietro questo capolavoro stilistico, con la zona delle fiancate che è molto verticale, con i protiettori anteriori che sono quasi mimetizzati, e la lunga striscia nera che ricorda quella già vista sulla 12Cilindri svelata nel mese di maggio. Presente l’S-Duct all’anteriore, altra tecnologia emersa grazie al mondo delle corse, oltre ad un profilo alare triplo, mentre l’ala posteriore può essere modificata nella sua incidenza.

Come anticipato, la potenza è un altro dei punti di forza, ed i 1.200 cavalli sono garantiti da un motore V6 3.0 da 900 cavalli, che è accoppiato ad un motore elettrico a 48 Volt posizionato tra la turbina ed il compressore. Il cambio è a doppia frizione ad otto marce, e va ricordato che nel powertrain questa Ferrari ha vari elementi in comune con la 499P regina di Le Mans. Il prezzo è di 3,6 milioni di euro, ma come detto, tutti gli esemplari sono già stati venduti.