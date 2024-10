Auto ibrida, quanto dura il suo motore: tutti i dati su uno dei propulsori più in voga

L’auto ibrida è una soluzione sempre più richiesta, ed oggi vi sveleremo qualche dettaglio in più sulla durata dei loro motori.

In un mercato dell’auto che è sempre più competitivo, per il cliente c’è la possibilità di effettuare una scelta molto vasta sul fronte delle alimentazioni. Ormai non c’è solamente la scelta tra benzina e diesel, ma ci sono opzioni ibride, elettriche, GPL e via dicendo. L’elettrico non convince e la quota di mercato è di appena il 4%, con l’Italia che è uno dei paesi con le vendite più basse in assoluto di vetture ad emissioni zero.

Discorso diverso per le auto ibride, che ottengono un buon successo, soprattutto con le Mild Hybrid e le Full Hybrid, mentre le più costose e complesse Plug-In Hybrid sono più in difficoltà, soprattutto a causa dei prezzi più elevati. Nella giornata di oggi, vi sveleremo quanto dura un motore di un’auto ibrida, e siamo certi che ne resterete piacevolmente sorpresi.

Auto ibrida, ecco quanto dura il motore

Le auto di oggi sono molto più costose rispetto al passato, ed è per questo che quando si procede ad un acquisto, è di fondamentale importante valutare tutti i fattori. Tra di essi, non si può prescindere dall’affidabilità, soprattutto sul fronte meccanico. Oltre ai costi d’acquisto, sono infatti lievitati anche quelli per la manutenzione, ed occorre valutare al meglio tutti i pro ed i contro di ogni singolo modello. Di certo, le auto ibride possono regalarvi importanti soddisfazioni, dal momento che le loro tecnologie hanno fatto passi da gigante, regalando una notevole tenuta.

Infatti, il motore di un’auto ibrida può durare sino anche a 400-500 mila km, come nel caso delle più affidabili Toyota. Ovviamente, non è possibile fornire un dato assoluto, in quanto ogni auto ibrida fa storia a sé stante, ed è possibile incappare in quella più affidabile ed anche in quella che presenta qualche difetto di fabbrica.

Secondo quanto riportato su diversi blog, i primi guai potrebbero iniziare a verificarsi dopo i 200 mila km sulle ibride, ed è per questo importante operare una perfetta manutenzione. Con controlli frequenti scongiurerete i problemi più gravi. Inoltre, vi consigliamo anche di tenere uno stile di guida che sia il più possibile pulito e regolare, in modo da preservare la loro delicata meccanica. Prestate attenzione all’accensione di qualche spia e se qualcosa non vi convince, andate subito dal vostro meccanico di fiducia.