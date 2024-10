Ferrari F40 persa per 10 anni: persino la Ferrari si sente a disagio

Il proprietario di una Ferrari F40 ha commesso un crimine contro il Cavallino, dimenticandosi per anni di avere un modello tutto suo.

Di auto rimaste nell’immaginario collettivo la Ferrari ne ha prodotte a bizzeffe, ma quella di cui vi parleremo oggi è forse la più emblematica in assoluto. Si tratta della maestosa F40, che venne prodotta tra il 1987 ed il 1992, e che fu l’ultima auto del Cavallino realizzata con il Drake ancora in vita, dato che scomparve nell’agosto del 1988. Fu realizzata per onorare i 40 anni di storia della casa di Maranello, e ne venne fuori un vero e proprio gioiello, un prodigio di ingegneria.

Per le sue forme e le prestazioni che sprigiona, viene considerata la prima hypercar di casa Ferrari, spinta da un portentoso 8 cilindri a V in grado di sprigionare ben 478 cavalli di potenza massima, un dato impressionante per un modello di quasi quarant’anni fa. Il cambio è manuale a 5 marce, con frizione bidisco più retromarcia. Anche sul fronte aerodinamico è un gioiello con ben pochi eguali per l’epoca, ma nonostante il fatto che fosse un’auto straordinaria, qualcuno ha ben pensato dimenticarsela per anni. Ecco chi ha commesso questo vero e proprio reato.

Ferrari, l’assurda storia della F40 dimenticata

Non sempre le supercar finiscono nelle mani migliori, come ci confermano i tanti incidenti di cui sono spesso protagoniste. Almeno stavolta, non si è trattato di un incidente, ma di una gravissima dimenticanza. Il miliardario Ion Tiriac, ex tennista rumeno, ha dimenticato per 10 anni una Ferrari F40, vettura che aveva voluto fortemente, restando stregato dal suo design e dalle sue performance.

L’uomo decise di acquistarla, per poi portarla in un garage situato a Monaco di Baviera. Tiriac è un uomo d’affari con 2 miliardi di euro di patrimonio, sommerso dagli impegni e dalle varie questioni da seguire. Tutto ciò lo ha portato a scordarsi del suo gioiello, e solamente una telefonata gli ha ricordato della sua esistenza. Un certo signor Becker lo chiamò ricordandogli della presenza della F40, ricoperta dalla polvere.

A quel punto, Tiriac si è preso cura della sua Ferrari e ne ha organizzato il recupero, trasportandola direttamente a Maranello per dei controlli. Tuttavia, una volta rimessa pienamente in ordine la spettacolare hypercar, ha scelto di venderla per una cifra di circa 2 milioni di euro. All’epoca, la pagò sicuramente una cifra inferiore, per cui l’affare è stato davvero notevole.