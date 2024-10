Max Verstappen semina il panico: pronto a lasciare a breve la Formula 1? Parole agghiaccianti

Quando un campione è abituato a vincere ogni domenica può trovare stucchevole un campionato nel quale non riesce più a fare la differenza. Verstappen si è confessato senza filtri.

Sembrava destinato a conquistate, agevolmente, il quarto titolo consecutivo della sua epopea in Formula 1, ma Max Verstappen dovrà sudarsela sino alla fine la riconferma ai vertici. Il fenomenale pilota della Red Bull Racing gode ancora di un sostanzioso vantaggio su Lando Norris, tuttavia tutto sembra andare nella direzione del driver della McLaren Mercedes.

L’olandese è ancora avanti i graduatoria solo perché la RB godeva di un vantaggio tecnico nella prima parte di stagione che gli ha consentito di accumulare vittorie a raffica. Improvvisamente la RB20 non ha più garantito performance di primo livello, costringendo il nativo di Hasselt a correre sulla difensiva. Max Verstappen si sta stancando di questa vicenda e ha deciso di lanciare un allarme sul suo futuro in Formula 1, ribadendo ancora una volta che il suo ritiro potrebbe essere più vicino di quanto molti si aspettino.

Le parole allarmanti di Max Verstappen

I suoi tifosi sono già terrorizzati dall’idea che possa appendere il casco al chiodo nei prossimi tempi. Del resto la RB potrebbe subire una clamorosa umiliazione con la perdita dei riconoscimenti iridati. Al termine della prossima stagione la Honda lascerà la squadra e dopo la scomparsa di Dietrich Mateschitz e l’addio del geniale progettista Adrian Newey le cose si sono messe male dalle parti di Milton Keynes. Ecco il pensiero di Hamilton circa il ritiro.

A Sky Sports Italia, il tre volte campione del mondo ha sancito che il suo tempo nella massima categoria del Motorsport ha i giorni contati. “Il mio prossimo passo, se ce n’è uno, sarà l’ultimo. Ciò potrebbe anche significare che rinnoverò il mio attuale contratto. Tutto è possibile in questo momento“, ha affermato l’alfiere della Red Bull Racing.

Il suo contratto scadrà al termine del 2028. Ci sarà qualche clausola per la lasciare la Red Bull Racing? “Forse sì, forse no”, ha sancito Max Verstappen. “Addio imminente? Non è nemmeno qualcosa a cui sto pensando in questo momento perché ci sono molte cose che voglio fare meglio quest’anno e tutto ciò che arriverà in futuro è ancora molto lontano. In questo momento non è un problema“, ha affermato il figlio d’arte di Jos.

“Faccio parte di questa squadra da molto tempo. Alla fine ogni pilota nel Paddock vuole vincere. È molto facile cambiare squadra, ma non voglio che la mia carriera venga segnata in questo modo. Non voglio far parte di quattro o cinque squadre diverse“, ha concluso Max. Tutto dipenderà dal rapporto che si verrà a creare con la RB nei mesi prossimi. Potrebbe anche lasciare la massima categoria del Motorsport al termine della naturale scadenza del contratto.