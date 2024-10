Marquez e quel misterioso problema: ecco cosa affligge la sua Ducati

Marc Marquez si sta contendendo il terzo posto nel mondiale con Enea Bastianini. Un problema alla sua Ducati lo sta condizionando.

Il Gran Premio del Giappone si è chiuso con un terzo posto per Marc Marquez, che forse sperava in qualcosa in più su quella che è una delle sue piste preferite. Il nativo di Cervera è ancora una volta limitato dall’inferiorità tecnica della Ducati GP23, che non è al livello della versione 2024, come confermato anche dal livello degli altri rider che la utilizzano.

Marquez ha dato il massimo ed è riuscito a vincere il duello finale con Enea Bastianini, con il quale si sta anche giocando la terza posizione nel mondiale piloti. Dopo la rottura tecnica che lo ha costretto al ritiro in Indonesia, Marc ha sofferto di alcuni problemi anche a Motegi, come ha fatto sapere subito dopo la fine della gara.

Marquez, ecco qual è il problema sulla Ducati

La stagione 2024 di Marc Marquez è stata ricca di alti e bassi, e sulla sua Ducati Desmosedici GP23 si sta costantemente verificando un problema nel corso di questa seconda parte di stagione. Anche a Motegi, il nativo di Cervera ha patito un fastidioso problema ai freni, come lui stesso ha confermato ai microfoni di DAZN Spagna. In questo modo, diventa difficile fare la differenza.

Ecco le sue parole: “Devo essere onesto, per noi i freni sono diventati un incubo, e gli stessi guai si sono presentati anche nei primi giri in Giappone, quando ero in lotta con il gruppo. Per me è molto difficile gestire una situazione di questo tipo, perchè ad ogni staccata non so mai quello che potrebbe succedere. Ho subito alcuni sorpassi perché non avevo la possibilità di frenare dove avrei voluto. Ho iniziato ad essere costante in frenata solo quando ho superato Binder, momento in cui le temperature hanno iniziato a scendere“.

Marquez ha fatto sapere che su una pista come Motegi, ricca di staccate ed accelerazioni, un problema di questo tipo è molto penalizzante: “Dopo aver passato Binder avevo un buon passo, ma Bagnaia e Martin erano troppo lontani. Su una pista Stop&Go come quella di Motegi un problema ai freni limita molto le prestazioni. Qui devi essere almeno 3-4 decimi più rapido del tuo avversario per poterlo superare. Se vai un decimo più forte e non hai fiducia nei freni non puoi farcela“.