MotoGP GP Giappone: Bagnaia accorcia ancora, Martin limita i danni

Solito assolo delle Ducati nella tappa della MotoGP a Motegi. Pecco Bagnaia gestisce e trionfa su Jorge Martin e Marc Marquez.

La pista di Motegi è stata alleata di Pecco Bagnaia, che su un tracciato dove non aveva mai vinto si è rifatto sotto ad Jorge Martin, portandosi a -10 punti nella contesa iridata. Vedendo come erano andate le qualifiche, è probabile che l’alfiere di casa Ducati factory avrebbe voluto guadagnare ancora più punti tra Sprint Race e gara domenicale, ma averle vinte entrambe è già un ottimo bottino.

Il campione della MotoGP ha preso il comando delle operazioni al via, scavalcando Pedro Acosta dopo poche centinaia di metri, senza più mollarla sino alla bandiera a scacchi. Acosta è caduto ancora una volta, ritrovandosi costretto al ritiro, e va detto che da parte del fenomeno spagnolo questi errori stanno diventando troppo frequenti. Pedro aveva il ritmo per vincere sia la Sprint di ieri che la gara di oggi, ma i troppi errori che commette non gli permettono di massimizzare il suo potenziale.

Tornando alla classifica della gara, la piazza d’onore è stata appannaggio di Martin, partito solamente 11esimo, e protagonista di una rincorsa davvero notevole. Jorge si è arreso solo al suo rivale per il campionato, chiudendo davanti a Marc Marquez, che con la Ducati Desmosedici GP23 del Gresini Racing si è preso l’ennesimo podio stagionale, davanti ad Enea Bastianini.

MotoGP, le Ducati fanno gara a parte

La superiorità della Ducati nella MotoGP di oggi è espressa da diversi fattori, come la grande rimonta di Jorge Martin, ma anche dall’ordine d’arrivo del GP del Giappone. Dietro ai primi quattro è arrivato Franco Morbidelli con l’altra Pramac, chiudendo una cinquina della casa di Borgo Panigale. La KTM di Brad Binder è la prima delle non-Ducati, con un distacco da Pecco Bagnaia di ben 18 secondi e mezzo.

Altre due Ducati si sono piazzate in settima ed ottava piazza, e sono quelle di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. La prima delle Aprilia è nona con Maverick Vinales, a mezzo minuto di ritardo dalla vetta. La top ten è stata completata da Jack Miller. La sfida tra Bagnaia e Martin è sempre più accesa e si deciderà nei prossimi quattro week-end. Fare pronostici è, al momento, del tutto impossibile. Prossimo appuntamento a Phillip Island il 20 di ottobre.