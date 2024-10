Ferrari, ecco chi ne possiede di più al mondo: ha una collezione infinita

Se pensate che acquistare una Ferrari sia per pochi fortunati, non crederete ai vostri occhi di fronte ad una collezione simile.

Per gli amanti delle quattro ruote non può esserci un sogno più grande se non quello di acquistare una Ferrari, lo stato dell’arte del mondo delle quattro ruote. Le auto del Cavallino sono le più amate in assoluto, ma solamente in pochi possono permettersi di acquistarne una, come confermato dalle sole 13.000 immatricolazioni annue. Tuttavia, questo è un numero eccezionale per la casa di Maranello, superato nel 2023 e con la possibilità di fare ancor meglio in questo 2024.

Nella giornata di oggi, vi parleremo di un solo uomo che possiede centinaia di Ferrari, che fanno parte di una collezione di auto di lusso che non ha eguali in tutto il mondo. Parliamo di un miliardario che ha sempre avuto un’enorme passione per il mondo dei motori, e che date le sue immense disponibilità economiche, ha potuto coltivare l’amore per le auto di lusso sin da quando era giovanissimo. Andiamo a scoprire, nei dettagli, tutti i suoi gioielli.

Ferrari, il Sultano del Brunei ne ha più di tutti

L’uomo che possiede più Ferrari al mondo non può che essere anche uno dei più ricchi in assoluto. Ed infatti, si tratta di Hassanal Bolkiah, ovvero il Sultano del Brunei, che vanta 30 miliardi di dollari di patrimonio. Con una cifra di quel tipo, può assicurarsi qualsiasi tipologia di auto possa desiderare, ed è arrivato ad accumulare una cifra impressionante di auto di lusso. Secondo alcune fonti, il totale delle supercar che possiede ha un valore di 4,5 miliardi di dollari.

Pensate che, in totale, può vantare il possesso di oltre 400 Ferrari e di 7.000 auto di lusso, più di chiunque altro sulla faccia della terra. Le auto del Cavallino che possiede sono tutte di altissimo livello, come la spettacolare Monza SP2 che potete ammirare qui, che fa parte di un numero limitatissimo di esemplari prodotti. Tra di loro c’è anche la mitica F40, nata nel 1987 per celebrare i 40 anni di storia del marchio, ed ultima auto ad essere stata prodotta con il Drake ancora in vita.

Secondo diverse fonti, sarebbe proprietario anche di un esemplare della 250 GTO, da molti giudicata come l’auto più bella e costosa al mondo. Non mancano anche altre auto, come diverse Bentley, Rolls-Royce e McLaren, tra quelle che sono note al grande pubblico. Di certo, Bolkiah non si annoia al volante di questi bolidi.