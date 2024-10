Lewis Hamilton, scattano nuove polemiche: l’accusa dell’ex team principal fa discutere

Lewis Hamilton è il pilota più vincente nella storia del Circus, ma a livello di titoli non ha ancora superato Schumacher.

La carriera di Lewis Hamilton è stata un crescendo di emozioni, vittorie e titoli mondiali, che lo hanno reso il pilota più vincente di sempre. Nel 2024 è tornato alla vittoria, salendo a quota 105 affermazioni, grazie ai successi in Gran Bretagna ed in Belgio al volante di una Mercedes rivitalizzata nel corso delle gare estive.

Uno dei nei più grandi nella vita sportiva di Sir Lewis è senza dubbio il finale di stagione del 2021, quando perso l’ottavo titolo mondiale all’ultimo giro, in favore di Max Verstappen. Hamilton pagò la gestione molto discussa del direttore di gara Michael Masi, e nel corso di questi giorni, si è nuovamente tornati su questa spinosa questione.

Hamilton, ecco il parere di Gunther Steiner

La F1 ha salutato Gunther Steiner durante questa stagione, una grande perdita per gli amanti di questo personaggio ed anche per la serie Netflix, che lo aveva reso un vero e proprio eroe del paddock. Il manager alto-atesino è stato licenziato dalla Haas, ed è attualmente senza squadra. Steiner ha ora scritto un libro, dal nome Unfiltered, nel quale racconta i segreti della F1, parlando anche del titolo perso nel 2021 da Lewis Hamilton e vinto all’ultimo da Max Verstappen. In un estratto ha parlato anche di Charlie Whiting e di come lui avrebbe gestito il finale di Abu Dhabi.

Ecco le sue parole: “La FIA ha smesso di prendersi la responsabilità dei propri errori e questa è una cosa che l’ha portata a perdere umiltà. Non è una bella situazione. Tutto cambiò nel 2019, quando è morto Charlie Whiting. Dal punto di vista dei regolamenti, a prescindere da chi siano i vostri piloti preferiti ed il vostro tifo, la stagione 2021 è stata una m*rda dal punto di vista dei regolamenti, di proporzioni bibliche“.

Steiner ci è andato giù molto pesante: “Ci sarebbero state molto meno polemiche se ci fosse stato Whiting, a prescindere da quale sia la decisione che avrebbe preso al posto di Masi. Credo che con Whiting Hamilton sarebbe stato un otto volte campione del mondo. Credo che tutti sappiamo perfettamente cosa avrebbe fatto Charlie in quel frangente“. Con ogni probabilità, Whiting avrebbe rispettato alla lettera il regolamento, impedendo alla gara di ripartire senza aver fatto sdoppiare tutti o dando la possibilità di ripartire tutti alla pari dopo una bandiera rossa. Il libro di Steiner uscirà il 10 di ottobre prossimo, per ora solamente in inglese.