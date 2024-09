MotoGP GP Indonesia, Gara: Martin trionfa ed allunga, Bagnaia non può nulla

La MotoGP fa tappa in Indonesia, dove ad imporsi è stato Jorge Martin davanti ad Acosta e Bagnaia. Out Marquez e Bastianini.

Dopo una Sprint Race terminata dopo poche centinaia di metri sul fronte delle ambizioni di vittoria, Jorge Martin si è fatto perdonare con una gara perfetta, prendendosi la vittoria nel Gran Premio di Indonesia. Il leader del mondiale ha rispettato le aspettative, che lo vedevano come probabile dominatore, e non ha mai ceduto la testa della gara.

L’alfiere di casa Ducati Pramac ha dettato legge e solamente la KTM GasGas di Pedro Acosta è riuscito parzialmente a metterlo sotto pressione, ma senza mai riuscire a farsi sotto per davvero. Lo spagnolo ha chiuso con un ottimo secondo posto, rivelandosi l’unica alternativa al dominio della casa di Borgo Panigale. Solo terzo un Pecco Bagnaia che non è mai stato in lotta, e che ora è ricaduto a -21 nel mondiale, in una sfida sempre più intensa.

Il campione del mondo della MotoGP ha approfittato nel finale della caduta di Enea Bastianini, infilando Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Il rider capitolino ha chiuso quarto davanti al “Bez”, ed a Maverick Vinales con l’Aprilia, mentre è stato ottima la gara di Fabio Quartararo, settimo con la Yamaha davanti a Brad Binder ed alla Honda di Johann Zarco. Raul Fernandez ha chiuso la top ten. Fuori Marc Marquez per la rottura del motore.

MotoGP, cade Bastianini durante la rimonta

La tappa di Mandalika della MotoGP è partita nel segno di Jorge Martin, ancora una volta perfetto nello start. Non perfetto Pecco Bagnaia, comunque in grado di mantenere il quarto posto, in quello che sin da subito è stato un netto dominio Ducati, tranne che per la presenza di Pedro Acosta alle spalle del battistrada.

Non sono mancati i colpi di scena, come la caduta di Fabio Di Giannantonio e la rottura del motore per Marc Marquez, entrambi costretti al ritiro prematuramente. Martin ha tenuto un passo insostenbile per tutta la gara, permettendo solo in alcune fasi ad Acosta di farsi sotto, salvo poi riallungare senza alcun problema quando preferiva.

Ad animare il finale ci avrebbe sicuramente pensato Enea Bastianini, ma a pochi giri dal termine, una caduta ha messo fine alle sue ambizioni di vittoria e di rimonta nel mondiale. Bagnaia è stato bravo a prendersi il terzo posto, mentre Martin è tornato alla vittoria dopo quattro mesi di digiuno. Prossimo appuntamento a Motegi domenica prossima.