Agnelli, chi è il più ricco in famiglia? Tra loro uno ha un patrimonio sconfinato

La famiglia Agnelli, legata ormai da tempo a quella degli Elkann, vanta diverse persone molto ricche. Ecco chi li batte tutti.

Secondo le stime rese note in questi anni, la famiglia Agnelli, assieme a quella Elkann, vanta un patrimonio di 150 miliardi di dollari, una cifra fuori dal comune, ma che comprende liquidi, aziende, possedimenti, oro e tutto ciò che può contribuire alla causa. La casata piemontese può contare su numeri di questo tipo grazie alla sua lunghissima storia nel mondo dell’imprenditoria, iniziata con gli antenati nel Settecento, ed ancora oggi, gli eredi ne traggono beneficio.

Al giorno d’oggi, gli Agnelli hanno le mani in pasta in qualsiasi terreno, dallo sport all’automotive, dall’editoria ad altre tipologie di aziende ed imprese. Ma a questo punto, chi è il più ricco in famiglia? La persona con più denaro corrisponde anche a quella che ricopre più cariche in assoluto, con tante responsabilità ed aziende da mandare avanti ad ogni costo. Ecco di chi si tratta ed a quanto ammonta il suo notevole patrimonio.

Agnelli, ecco il più ricco e potente di tutti

Secondo quanto emerge sul web, ma non che ci fossero tanti dubbi a riguardo, John Elkann è il più ricco in assoluto nella famiglia Agnelli, con 2,6 miliardi di dollari di patrimonio, almeno secondo quanto stimato da Forbes. Si tratta di una fortuna inestimabile, per colui che all’interno della casata di imprenditori, è anche il più potente in termini di ruoli ricoperti. Il figlio di Alain Elkann e Margherita Agnelli è infatti il presidente della Ferrari e di Stellantis, nonché amministratore delegato di Exor.

Inoltre, John è presidente di GEDI Gruppo Editoriale e della Fondazione Giovanni Agnelli. Suo nonno Gianni, meglio noto come l’Avvocato, lo aveva designato come suo erede, affidandogli le cariche più importanti nelle aziende di famiglie. Va detto che, a livello manageriale, a John non si può rimproverare nulla nel lavoro che sta svolgendo in Ferrari, portandola al top sul fronte del prodotto, mentre in F1 si può fare molto meglio.

Tornando al discorso ricchezza, è eloquente il confronto con Andrea Agnelli, il cui patrimonio secondo fonti del web è di 400 milioni di euro. Lapo Elkann, invece, può contare su qualche decina di milioni di euro, ma non ci sono cifre precise a riguardo. Dunque, John è sicuramente il più potente ed il più ricco, ma anche colui che è più impegnato in assoluto.