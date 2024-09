Il diesel può ancora dire la sua: questo motore è rivoluzionario e super efficiente

La popolarità dei motori diesel si è ridotta nel corso degli ultimi anni, ma le cose stanno per cambiare. Ecco la novità.

Il futuro della mobilità si basa su un netto taglio delle emissioni di anidride carbonica, con l’obiettivo di salvaguardare il pianeta e di produrre energia pulita. In tal senso, l’elettrico viene visto come il futuro del setore automotive, ma per il momento, le BEV non riescono ad ottenere il successo sperato da chi ha investito tanto in loro. C’è da dire che il motore diesel ha, a propria volta, perso popolarità, a causa principalmente del dieselgate che colpì il gruppo Volkswagen nel 2015.

Da quel momento in poi, è iniziata una vera e propria crociata contro i motori a gasolio, accusati di essere troppo inquinanti e non più sostenibili. Le vendite delle auto diesel sono parecchio calate in questi anni, e solamente sul mercato dell’usato riescono a far segnare buoni numeri. Tutto potrebbe cambiare d’ora in poi grazie ad un motore appena svelato, che è unico in ogni dettaglio e che potrebbe regalare al gasolio una seconda giovinezza. Andiamo a scoprire i dettagli su questo propulsore così innovativo e tanto chiacchierato.

Diesel, ecco il motore firmato Weichai

Sempre meno aziende investono sui motori diesel, dal momento che sul loro futuro c’è grande incertezza, ricordando anche il bando previsto in Europa per i motori termici previsto a partire dal 2035. Tuttavia, c’è qualcuno che continua a credere in questi motori, come la cinese Weichai, che ha sviluppato il motore a gasolio più efficiente di sempre, completando finalmente un progetto che era partito nel lontano 2015.

L’azienda del paese del Dragone, dopo quasi un decennio di lavori, ha svelato un motore che ha un’efficienza energetica del 53,09%, record riconosciuto dalla gran parte degli enti internazionali. Già nel 2020 era stata annunciata un’efficienza superiore al 50%, ma il tema di lavoro è riuscito a fare ancora di meglio negli ultimi anni, sino al risultato annunciato in questi ultimi mesi. La cosa straordinaria è che una simile efficienza è stata raggiunta pur non sacrificando le prestazioni.

Infatti, questo motore Weichai è un turbo 6 cilindri in linea da 12,54 litri con 530 cavalli di potenza massima, e ben 2.500 Nm di picco di coppia. Secondo l’azienda cinese, chiunque utilizzerà questo tipo di propulsore potrà avere a disposizione un risparmio economico del 14% l’anno, soprattutto in patria. Di certo, si tratta di una svolta positiva per il diesel, che vuole dire ancora la sua.