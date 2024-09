MotoGP GP Emilia-Romagna, Gara: Bastianini sorprende Martin, Bagnaia che disastro

Nella seconda visita della MotoGP a Misano trionfa Enea Bastianini, che supera Martin nel finale. Si ritira Bagnaia, terzo Marquez.

La MotoGP ha regalato il solito show a Misano, dove Enea Bastianini ha battuto Jorge Martin all’ultimo giro, con un sorpasso spettacolare, che ha fatto arrabbiare e non poco lo spagnolo di casa Pramac. Probabilmente, ci sarà da discutere visto che Enea ha portato fuori pista il rivale, con una manovra molto spettacolare ed aggressiva. Sul podio Marc Marquez, che mette una pezza ad un week-end difficile.

In ogni caso, Martin può essere soddisfatto, visto che ha portato a 24 punti il margine su Pecco Bagnaia, caduto a pochi giri dalla fine. Un errore molto pesante in chiave mondiale, che non gli lascia altri margini per sbagliare. Quarto un ottimo Marco Bezzecchi, davanti alla Yamaha di un Fabio Quartararo finalmente tornato tra i grandi.

MotoGP, Bastianini si esalta e Bagnaia è out

Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna della MotoGP vede Jorge Martin partire nuovamente fortissimo, ma questa volta è Pecco Bagnaia a completare in testa il primo giro, incrociando e rispondendo alla grande all’attacco del rivale. Marc Marquez non ripete il grande scatto del sabato e guadagna solo una posizione, mentre Enea Bastianini inizia ad attaccare Martin per la seconda piazza.

Primo colpo di scena al secondo passaggio, con Brad Binder che cade con la KTM mentre era al quarto posto. Dopo quattro giri c’è il sorpasso di Martin che sale in cattedra, mentre Pedro Acosta si avvicina al terzetto Ducati di testa. Anche Enea Bastianini si libera di Bagnaia, poi insidiato da Acosta.

La “Bestia” mette in mostra un passo notevole e si mette a caccia di Martin, dimostrando di poterne tenere il ritmo alla grande. Cade anche Acosta che era in caccia di Bagnaia, cedendo a Marquez il quarto posto. Da sottolineare l’ottima prova di Fabio Quartararo con la Yamaha, agevolmente in sesta posizione davanti a Franco Morbidelli, mentre le Aprilia continuano a faticare alle spalle dei primi della classe.

Dopo una prima parte di gara difficile, il campione della MotoGP inizia a rimontare con un ritmo da qualifica, recuperando decimi su decimi sul tandem di testa. Bastianini vola e si rifà sotto a Martin, in una lotta che appassiona i tantissimi fan presenti sulle tribune, nel solito dominio Ducati davanti a tutti.

Colpo di scena clamoroso a sette giri dala bandiera a scacchi, momento in cui Bagnaia cade a terra durante il tentativo di rimonta. Il campione rischia così di perdere dei punti pesantissimi, mentre Bastianini è sempre più attaccato a Martin. Enea svernicia il rivale all’ultimo giro, ma ci saranno non poche polemiche per il quasi contatto, volando a vincere. Prossimo appuntamento a Mandalika domenica prossima,