F1, la McLaren teme la Ferrari: è lei la rivale per il mondiale costruttori

La F1 sbarca a Singapore, dove la Ferrari vuole la sua rivincita dopo Baku. Secondo Lando Norris, la Rossa va tenuta d’occhio.

Dopo una prima fetta di campionato positiva ed un’estate da incubo, la Ferrari ha ritrovato la strada e la competitività smarrita, candidandosi ad un ruolo di grande protagonista per il finale del mondiale di F1 targato 2024. Charles Leclerc ha trionfato a Monza sulla SF-24 dotata del nuovo pacchetto di aggiornamenti, per poi mettere a segno la pole position in quel di Baku.

Alla domenica, a causa di un’introduzione troppo morbida della gomma Dura e di una difesa non sufficientemente aggressiva sulla McLaren di Oscar Piastri, il monegasco si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Un vero peccato, dal momento che la Ferrari era la monoposto migliore in Azerbaijan, e l’incidente di Carlos Sainz è costato tantissimi punti nel mondiale costruttori.

La Rossa è ora attardata di 51 lunghezze dal team di Woking, mentre Leclerc paga 78 punti di distacco dalla Red Bull di Max Verstappen. Il Cavallino avrà subito l’occasione di reagire, visto che il Circus della F1 è già arrivato a Singapore, dove, storicamente, è stato sempre grande protagonista. E Lando Norris teme che la Ferrari possa confermarsi come una brutta cliente anche nelle prossime tappe stagionali.

F1, Norris teme la Ferrari per il finale di stagione

Nonostante una stagione ricca di alti e bassi, Lando Norris è ancora il rivale più accreditato di Max Verstappen, dal quale ora paga un distacco di 59 punti nel mondiale piloti. Tuttavia, il britannico è più preoccupato dalla Ferrari che dalla Red Bull nel mondiale costruttori, come ha confermato parlando ai microfoni di “SKY Sports F1 UK” in questi giorni.

Ecco le sue parole: “Prima del trittico di gare di Monza, Baku e Singapore, sapevamo che la Ferrari sarebbe stata la nostra avversaria principale. Sainz e Leclerc hanno corso molto bene, mettendoci sotto pressione. Credo che nel costruttori, la Ferrari sia la nostra rivale principale, siamo più preoccupati da loro che dalla Red Bull“.

L’esito del mondiale di F1 targato 2024 dipenderà molto dai prossimi sviluppi, con la Ferrari che già a Singapore dovrebbe anticipare il debutto di una nuova ala anteriore. Sulla carta, il cittadino di Marina Bay dovrebbe sposarsi perfettamente con le caratteristiche tecniche della Rossa, ma questa stagione ci ha insegnato che fare dei pronostici è quasi impossibile.