Bagnaia, che bel gesto a Misano: prese le difese di Marquez (VIDEO)

Pecco Bagnaia ha chiuso al secondo posto la gara di Misano, e dopo la fine del GP ha difeso Marc Marquez. Come sono andate le cose.

La prima delle due tappe stagionali previste sul tracciato di Misano è andata in archivio, regalandoci una gara avvincente e spettacolare. Marc Marquez ha fatto il fenomeno dominando la scena, sulla Ducati Desmosedici GP23 del Gresini Racing. Il nativo di Cervera, sfruttando qualche giro con pista umida, ha fatto la differenza scavalcando il gruppetto di rider che lo precedevano, per poi imporre il proprio ritmo una volta presa la testa della gara.

Pecco Bagnaia non ha potuto nulla per cercare di risuperarlo, ammettendo a fine gara che era semplicemente più lento del rivale, e che non c’era nulla da fare per tenerlo dietro. In ogni caso, Pecco si è riportato a -7 da Jorge Martin nel mondiale, sfruttando il clamoroso errore del rider iberico, che ha scelto di cambiare moto quando aveva iniziato a piovere. Marquez è a -53 dal connazionale, e con ciò che ha fatto vedere nelle ultime due gare, mai scommettere contro di lui.

Bagnaia, ecco come si è opposto ai fischi

Tra poco più di una settimana si tornerà in azione sempre a Misano, per il GP dell’Emilia-Romagna, che sostituisce quello cancellato del Kazakistan. Possiamo aspettarci un Marc ancora al top, ma che deve migliorare la qualifica. Infatti, pur avendo un passo stellare, il #93 non avrebbe mai vinto senza quel lieve scroscio di pioggia, che gli ha permesso di fare la differenza e di ottenere pista libera.

La prova di forza di Marc Marquez a Misano è stata notevole, ed è un avvertimento serio a Pecco Bagnaia in chiave 2025. Dopo la gara, il campione del mondo era piuttosto scuro in volto, pur avendo recuperato parecchi punti a Jorge Martin nel mondiale. Dopo un GP splendido, Misano ha ancora una volta rovinato tutto con gli orrendi fischi recapitati a Marc sotto il podio, uno spettacolo indecoroso andato in scena in diretta mondiale.

aww wait pecco was telling people not to boo marc, shaking his finger and head at them 🥹<3 pic.twitter.com/JACaU5EwaH — 😀 (@wetfroggie) September 8, 2024

In questo video, caricato su X da un utente, vediamo Bagnaia che cerca di placare gli animi dei tifosi ed i fischi indirizzati a Marquez, e non è la prima volta che Pecco si prende la responsabilità di fare un atto di questo tipo. Evidentemente, anche lui si è sentito in imbarazzo per un pubblico che troppe volte si è comportato in maniera calcistica, e che non cambierà mai.