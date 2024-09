Auto, quali sono le berline più belle al mondo? La classifica stupisce

Oggi vi parleremo di una categoria di auto che si sta riducendo in termini di presenza sul mercato, ovvero quella delle berline.

Il segmento delle auto berline non è nella sua fase storica migliore, dal momento che la loro quota di mercato è calata rispetto al passato. La moda dei SUV è stata una disgrazia per tutti gli altri tipi di vetture, comprese anche le Station Wagon e le utilitarie, ma va detto che sul fronte del design, sono ben poche le auto che possono competere con le berline, note anche come sedan.

Nella giornata di oggi, vi parleremo di quelle che sono le berline più amate e belle in assoluto, in base ad una classifica che è stata realizzata dal sito web “Topgearitalia.it“. La graduatoria che vi andremo a riportare non segue un ordine preciso, per cui, sarete voi a decidere quali tra quelle elencate sono le vetture da voi preferite.

Auto, ecco le berline più belle in assoluto

Skoda Superb: Vettura che fece la propria prima apparsa sul mercato nel 2001, ha ottenuto un notevole successo, ed attualmente ne è in produzione la terza serie dal 2015, con un restyling subito nel 2019. Buone prestazioni e linee eleganti la rendono molto attraente, con un design decisamente migliore rispetto alla Station Wagon;