Cadillac, arriva il concept che fa sognare: all’interno sembra di stare in una villa lussuosa (VIDEO)

La Cadillac ha tolto i veli alla splendida Sollei Concept, un modello che omaggia gli anni d’oro del passato. Ecco i suoi dettagli.

Il brand Cadillac è molto famoso negli Stati Uniti d’America, mentre lo è meno da queste parti, almeno per i non esperti delle auto d’oltreoceano. Siamo certi che dopo aver svelato questo splendido concept, la casa statunitense sia entrata nei cuori di tutti gli automobilisti, ed è un peccato sapere che non sarà in vendita. Si chiama Solleil e si basa sulla coupé extra lusso Celestiq, e per il momento, è solo una Concept Car, nella speranza che venga realizzata anche come modello di serie.

Per chi se lo stesse chiedendo, è una vettura del tutto elettrica e non sono previste versioni termiche, ed inoltre, è realizzata solamente come cabrio. A bordo, mette a disposizione quattro posti, ed ha il target di esplorare le tendenze di mercato in relazione al lusso estremo, sfruttando anche quanto di buono l’elettrico può mettere a disposizione in termini di comfort di guida, con il silenzioso sibilo che proviene dal powertrain. Insomma, la Cadillac ha voluto fare un esperimento, e non sono esclusi sviluppi ulteriori.

Cadillac, scopriamo la splendida Sollei

Il design della Cadillac Sollei spiega anche il suo nome, dal momento che è ispirato al sole, con una carrozzeria dalle linee sinuose. Il cofano è a conchiglia, con una fiancata liscia che dà prova di tutta l’eleganza che mette a disposizione di chi la guiderà, ma anche di chi la osserva. La mascherina anteriore ed i fari posteriori richiamano le linee della Celestiq, vettura alla quale si è ispirata.

Le portiere si aprono a 90°, ma sono le proporzioni e le dimensioni che ci riportano indietro nel tempo, ai modelli d’oltreoceano degli anni Sessanta, divenuti famosi in tutto il mondo. Dal punto di vista motoristico, la casa americana non ha diramato dettagli ufficiali, ma è probabile che condivida il powertrain con la Celestiq, regalando potenza e prestazioni da supercar.

Se così fosse, la Cadillac Sollei avrebbe la bellezza di 600 cavalli elettrici da sprigionare, con tanto di 867 Nm di coppia massima. La batteria sarebbe da 111 kWh, mentre la potenza sarebbe garantita da un doppio motore elettrico. A bordo il lusso è estremo, e nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Supercar Blondie“, potrete avere un assaggio di ciò che la Sollei rappresenta in termini di lusso e fascino.