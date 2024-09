Nel corso della sua lunghissima carriera Valentino Rossi ha avuto svariati rivali in MotoGP. Scopriamo di cosa si occupa Sete Gibernau anni dopo il suo ritiro.

Per oltre un quarto di secolo Valentino Rossi ha entusiasmato i fan della classe regina con duelli da brividi. Uno dei suoi primissimi rivali in top class è stato Sete Gibernau. Lo spagnolo proseguì una tradizione familiare, debuttando nel Motomondiale dopo aver conquistato svariati trofei a livello juniores, tra cui la classe 125 in sella ad una Cagiva.

Il nativo di Barcellona, dal 1992 al 1995, è diventato tester nella classe 250, prima con la Yamaha e poi con la Honda, gareggiando ogni anno almeno un round del campionato. Il classe 1972 debuttò in 500 a 25 anni. Ai tempi la classe regina era dominata dal campione australiano Mick Doohan. Sete concluse la sua prima stagione al tredicesimo posto con 56 punti. La Yamaha si fece scappare un talento, non credendo nelle potenzialità del catalano.

La Honda gli propose di balzare in sella alla NSR 500 V2 bicilindrica. Salì per la prima volta sul podio in occasione del GP di Madrid nel 1998. Nel 1999 la Casa di Tokyo non si aspettava il ritiro del suo alfiere di punta e scelse di garantire la NSR 500 ufficiale che era stata di Doohan al funambolo catalano. Nel 2000 non arrivarono risultati in linea con gli obiettivi stagionali della Honda. Gibernau collezionò appena 72 punti, concludendo al quindicesimo posto della graduatoria.

Gibernau e la rivalità con Valentino Rossi

Lo spagnolo sembrava aver sprecato la grande chance della sua carriera. Con il passaggio al Telefonica Movistar Suzuki, con compagno di squadra Kenny Roberts Jr., i fan pensarono ad una mossa disperata. Nel 2001, invece, avvenne il click sulla Suzuki RGV500. Gibernau vinse la sua prima gara nella tappa della Comunità Valenciana e acquisì fiducia in sé stesso.

Nel 2003 e nel 2004 divenne il primo rivale del Dottore, in sella alla RC211V, dando vita a battaglie epocali. Sete è stato un centauro solido e veloce ma ai tempi il numero 46 era imprendibile. Dopo aver preso parte alle sfide della MotoE, Gibernau ha scelto di trasferirsi in Svizzera, dopo il ritiro, praticando diverse attività sportive, quali il ciclismo e lo sci nautico. Il nipote di Francisco Bultó ha scelto di non continuare a respirare l’aria del Paddock, allontanandosi da un mondo che gli ha dato tanto ma non gli appartiene più.