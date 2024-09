Red Bull sacrifica il 2025? La RB20 richiede uno sforzo extra per salvare i mondiali

La Red Bull non vince da due mesi e mezzo, ed è in piena crisi tecnica. Ecco cosa hanno scelto di fare a Milton Keynes.

Chi l’avrebbe mai detto? Dopo la gara di Monza, la Red Bull conserva solo 8 punti di vantaggio sulla McLaren nel mondiale costruttori, con la Ferrari attardata di appena 39 lunghezze. Il team di Milton Keynes vive una crisi tecnica totale, con l’ultima vittoria che risale al GP di Spagna, corso alla fine di giugno. Neanche i miracoli di Max Verstappen sono più sufficienti a rendere la RB20 una monoposto vincente, che al GP d’Italia era relegata al ruolo di quarta forza.

Quella di Monza è stata forse la peggior performance della Red Bull dal 2020 a questa parte, senza alcuna possibilità di lottare per il podio, ben lontana da McLaren, Ferrari e Mercedes. Verstappen è a +62 su Lando Norris ed è ancora il favorito per il titolo piloti, ma solo grazie alla folle gestione del team McLaren, che le sta provando tutte per impedire al britannico di rimontare sul rivale.

Sulla carta, anche le prossime due piste potrebbero essere ostiche per Super Max e la sua squadra, considerando le caratteristiche di Baku e Singapore. Ma esiste una reale soluzione ai problemi della RB20? Al momento, il gap dalla McLaren è importante, con Pierre Waché ed i suoi uomini che sono pronti ad una mossa disperata, arrivando a sacrificare parte del lavoro sull’auto del 2025. Vediamo cosa hanno in mente.

Red Bull, servono risorse extra per la RB20

La Red Bull è in confusione totale, a seguito di una serie di sviluppi che hanno compromesso l’equilibrio tecnico della monoposto. In Olanda, Max Verstappen è addirittura tornato ad utilizzare il fondo di inizio stagione, ma nonostante questo, non ha ritrovato il feeling dei primi mesi dell’anno. Sulla RB20 si è scelto di differenziare la configurazione del cofano motore, munendolo dei bazooka per le piste a basso carico, per poi rimuoverli dove serve maggiore downforce.

I continui esperimenti in corso nel box dei campioni del mondo fanno capire che c’è qualcosa che non va, ma nonostante un processo di calo tecnico che prosegue ormai da maggio, non è stata ancora trovata una soluzione. Il grosso problema è legato al poco bilanciamento, con Verstappen che si lamenta di un’auto che “non gira“, ma anche di scarsa stabilità in fase di staccata. Insomma, la RB20 è ben lontana dall’astronave dello scorso anno o di inizio stagione.

Secondo quanto riportato dal sito web “Formul1a.uno“, in Red Bull avrebbero scelto di sacrificare diverse risorse destinate al 2025, in modo da provare a risolvere alcuni problemi dell’auto attuale. Per farlo, potrebbe arrivare un fondo già ad Austin, ma ciò significa che a Baku e Singapore ci sarà da soffrire. Ed i rivali non staranno a guardare.