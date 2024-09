Oggi vi parleremo di una curiosità che riguarda le auto di casa FIAT, ed in particolare, la durata dei suoi motori. Ecco i dettagli.

Il brand FIAT rappresenta gran parte della storia del settore automotive del nostro paese, che al giorno d’oggi, come membra del gruppo Stellantis, sta forse perdendo la sua essenza. La Grande Panda appena svelta ha avviato una rivoluzione sul fronte del design, che vedrà altre vetture nascere dalla sua stessa base, come la Multipla e la Fastback, attese al debutto nei prossimi due anni. La gamma della casa di Torino si sta trasformando in un ammasso di SUV, tagliando i punti di contatto con la tradizione.

La FIAT di oggi è ben diversa da quella di Gianni Agnelli, e nel corso degli ultimi anni, si è retta sui grandi successi della Panda, da 12 anni la citycar più amata dagli italiani. L’obiettivo, tramite la Grande Panda, è quello di ottenere successo anche in Europa, e riportare in alto le vendite, che rispetto al passato sono nettamente calate nel corso degli ultimi deceni, pur restando, su questo fronte, il miglior brand di Stellantis.

In base a quanto stabilito, i modelli del brand torinese diventeranno tutti elettrici a partire dal 2030, ma sino a quella data, si punterà a lasciare al cliente la libera scelta, continuando a fabbricare veicoli termici ed ibridi. Ma a proposito di motori, vi siete mai chiesti quanto dura un propulsore di questo marchio? Proviamo a fornire una risposta, anche se un dato esatto al 100%, ovviamente, non esiste.

FIAT, ecco quanto durano i suoi motori

Ogni auto fa storia a sé, il che significa che non può essere fornito un dato preciso riguardo alla durata dei suoi motori. Tuttavia, dando un’occhiata a vari blog presenti online, è emerso che alcune FIAT hanno marciato anche per 400-500 mila km, senza palesare alcun problema sotto il profilo del motore. Ciò significa che le auto esoprattutto i motori della casa di Torino sono molto affidabili, ed è una caratteristica che non è andata perduta con il passare del tempo.

Ovviamente, può sempre capitare di incappare nel modello sfortunato, che porta dei problemi, ma su questo si puà fare poco. Le cose potrebbero migliorare ulteriormente in futuro, dal momento che i motori elettrici sono considerati ancor più affidabili dei termici, e questo potrebbe portare la FIAT a fare un ulteriore passo in avanti. Vedremo se ciò sarà confermato dai fatti.