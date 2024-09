F1, tornano Vettel e Mick Schumacher? Binotto fa un’ammissione

L’Audi debutterà in F1 nel 2026, e Mattia Binotto sarà a capo del progetto. Quelli di Vettel e Mick Schumacher sono nomi caldi.

Sono entrambi lontani dalle piste di F1 dalla fine del 2022, ma potrebbero tornare presto nel Circus. Stiamo parlando di Mick Schumacher e Sebastian Vettel, due grandi amici, protagonisti di percorsi diametralmente opposti all’interno del paddock. Seb è un quattro volte campione del mondo, che ha avuto una carriera durata esattamente 15 anni nella massima formula.

Ben diversa, invece, l’avventura di Mick in F1, durata appena un paio di stagioni, con solo due finali a punti, arrivati nel 2022 al volante della Haas. Al termine di quel campionato, il team principal Gunther Steiner ha scelto di licenziarlo in tronco, a causa dei troppi errori e dei milioni di euro di danni provocati alla squadra.

F1, ecco le parole di Mattia Binotto

Allo stato attuale delle cose, non rivedremo Mick Schumacher e Sebastian Vettel contemporaneamente in F1, dal momento che la squadra che pare interessata a loro, vale a dire l’Audi, ha già assegnato un sedile. Nel 2025, infatti, arriverà Nico Hulkenberg, pilota tedesco che ha sposato sin da subito il progetto della casa di Ingolstadt, che guiderà la Sauber il prossimo anno, in attesa che il team di Himwil venga inglobato dal colosso teutonico.

Tutto da decidere per quanto riguarda il secondo pilota, con il responsabile del progetto Mattia Binotto che dovrà presto operare una scelta. L’ex team principal della Ferrari si è rivisto a Monza, per la prima volta con i colori del team Kick Sauber, e nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “SKY Deutschland“, ha parlato anche di Schumacher e Vettel, non nascondendo il proprio interesse verso di loro.

Sentiamo le dichiarazioni di Binotto: “Per quanto mi riguarda, adoro Sebastian Vettel, ho lavorato già con lui in passato, e so apprezzare ancor prima che le sue capacità di guida il valore della sua persona. Non ho ancora deciso al momento, credo che ci vorranno almeno un paio di settimane per scegliere nel migliore dei modi“.

Anche Mick potrebbe tornare in F1 con l’Audi, con Binotto che non ha nascosto il suo interesse: “Voglio guardarmi attorno e fare una scelta che si riveli giusta non solo nel breve termine. Mick Schumacher è nella nostra lista, come tanti altri piloti. Non abbiamo alcuna fretta e credo che decideremo prima di fine settembre“.