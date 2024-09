SUV, guai per il famoso modello: grave pericolo per i proprietari

Un SUV è finito sotto accusa per via di un importante guasto tecnico, che può risultare molto pericoloso. Ecco i dettagli.

Quello dei SUV è un segmento che vive anni di forma smagliante, con una quota di mercato che continua a crescere, mettendo all’angolo veicoli come le utilitarie di Segmento A o le Station Wagon, che i costruttori stanno iniziando a mettere da parte. Il loro successo deriva dai grandi spazi che offrono a bordo, comfort che sugli altri veicoli risultano essere introvabili, ma anche da quella sensazione di sicurezza che il loro aspetto muscoloso trasmette ai clienti.

Tuttavia, nella vicenda che vi racconteremo oggi è proprio la sicurezza a venire meno, dal momento che un SUV è stato messo sotto accusa per un problema molto serio, tale da far scattare addirittura una causa legale. Il produttore di questo modello, infatti, non intende offrire ai clienti la riparazione in garanzia, ed è così che le polemiche hanno fatto il giro del mondo.

SUV, grave pericolo per l’Acura RDX

Il SUV finito sotto accusa è l’Acura RDX, che fa parte del brand di lusso di casa Honda che vende auto negli Stati Uniti d’America. La notizia è stata riportata dal sito web “Carscoops.com“, ed il problema è piuttosto serio. Secondo un gran numero di clienti, il lunotto posteriore della vettura si sarebbe spezzato in mille pezzi in numerosi casi, e senza una causa scatenante. In questi casi, significa che dietro al guasto c’è un difetto di fabbrica, che può portare a richiami di massa.

Quando avviene un richiamo da parte di un costruttore, le riparazioni vengono effettuate in maniera del tutto gratuita, dal momento che il brand riconosce l’errore di progettazione. Nel caso di questa Acura, i modelli difettosi sarebbero stati prodotti dal 2019 al 2023, ma il tutto è finito in una causa legale, dal momento che il marchio non ha intenzione di ripararli in garanzia. In sostanza, l’Acura non riconosce il difetto di fabbrica, e pretende che i veicoli vengano riparati con spese a carico dei clienti.

Sono diversi i querelanti che hanno deciso di raccontare la loro storia, come Franklin McIntyre, dopo che sua moglie ha parcheggiato la RDX ed ha ritrovato il vetro frantumato senza apparenti motivi. Acura ha detto che il lunotto non era coperto da garanzia, costringendolo a pagare 588 dollari per le riparazioni. Vedremo come evolverà la vicenda.