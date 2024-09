Lamborghini, ne puoi avere una simile a prezzo di saldo: somiglianza disarmante

La Lamborghini fa innamorare da sempre tutti. C’è un modello della stessa famiglia però che costa davvero molto meno e gli somiglia.

In tanti sognano di avere prima o poi una Lamborghini parcheggiata in garage, ma diciamoci pure la verità, non tutti possono permettersela. Il Marchio italiano, passato in mano ai tedeschi da diversi anni ha dei costi decisamente esosi. Uno dei modelli che più di tutti ha colpito gli appassionati è la Urus, un SUV che ha mantenuto i tratti caratteristici delle supercar Lambo.

La versione prototipo è stata presentata durante il Salone dell’automobile di Pechino nel 2012 e il suo esordio invece è arrivato nel 2018. Al momento è disponibile con un’unica motorizzazione, un 4.0 V8 Benzina da 3.996 cm³ di cilindrata con 650 Cv e una coppia massima di 850 Nm. La Urus è capace di passare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 305 km/h. Il costo naturalmente non è adatto a tutte le tasche, si parte da 240mila euro circa.

Cupra Tavascan: un altro SUV della famiglia Volkswagen

Come dicevamo la Lamborghini è di proprietà tedesca e precisamente della Volkswagen. Nella stessa famiglia c’è un altro Marchio in ascesa decisamente più economico, che somiglia per certi aspetti proprio alla Lambo. Stiamo parlando della Cupra, che sta sostituendo pian piano Seat, e precisamente del modello Tavascan.

Questo SUV è entrato in produzione dal 2023 ed è basato sulla piattaforma Volkswagen MEB, quella per intenderci che ospita anche l’Audi Q4 e-tron. Sotto il cofano della versione di punta c’è un motore che sprigiona 335 Cv con un’autonomia stimata di 550 km. Prodotto in Cina grazie ad una Join venture tra Volkswagen e JAC Motors, ricorda nel design molto la Urus, in fondo fanno parte della stessa famiglia. Ciò che cambia enormemente però è il prezzo. In questo caso infatti parliamo di un modello che parte appena da 50mila euro.

Certo anche in questo caso non tutti potranno permettersela, ma è comunque un qualcosa di più abbordabile. Cupra ha fatto passi da gigante di recente portando al battesimo vetture di grandissimo pregio. Volkswagen ha deciso che questo brand si prenderà in dote tutti i modelli iconici Seat sostituendola definitivamente. Staremo a vedere cosa accadrà.