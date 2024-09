Stellantis fa fuori l’unico modello che aveva: grave errore? Per ora i dati le danno torto

In casa Stellantis è tempo di ristrutturazioni. In particolare hanno deciso di rinnovare completamente la gamma di modelli di alcuni Marchi.

Stellantis ha messo mano alla propria gamma di modelli operando quello che si potrebbe definire una vera e propria rivoluzione. Nel giro di pochi anni, infatti, tutta la gamma di auto dei brand della holding diventerà elettrica. Già alcuni iconici modelli come l’Opel Corsa o la Panda sono passati dall’altra parte della barricata.

In tal senso però Stellantis sta operando anche per rilanciare completamente determinati brand che sembravano defunti o quasi. Uno di questi è la Lancia. Marchio prestigioso del Gruppo Fiat, negli ultimi anni aveva tirato i remi in barca arrivando a produrre un solo modello: la Ypsilon.

I piani della holding per i prossimi anni sono quelli di ampliare nuovamente la gamma di Lancia con nuovi modelli elettrici. Il primo che è stato presentato è proprio la nuova Ypsilon. A differenza di quanto avvenuto con la Panda però in questo caso è stata annunciata anche la totale dismissione del vecchio modello.

Lancia Ypsilon: i motivi del successo

Questo però a nostro avviso potrebbe essere un errore. Se da un lato, infatti, il mondo dell’elettrico sembra rappresentare il futuro di tutte le aziende automobilistiche, dall’altro c’è un presente da guardare. Lancia Ypsilon ha ancora volumi di vendita altissimi, basti pensare che nei primi mesi del 2024 ha venduto 24.688 auto in Italia e risulta essere nel nostro Paese la terza vettura più venduta di Stellantis, quarta assoluta.

La Ypsilon oltre ad avere il pregio di essere stilisticamente molto bella ed apprezzata, ha anche una caratteristiche che con l’uscita di questo modello sparirà definitivamente dai listini Stellantis: è venduta in versione GPL. I dati di Clio, ma soprattutto della Dacia Sandero, ultimi baluardi dell’alimentazione GPL, testimoniano un certo “amore” quantomeno degli italiani verso questo tipo di alimentazione. A questo punto ci sembra logico pensare che sarebbe stato molto meglio affiancare alla nuova Ypsilon almeno per qualche anno il vecchio modello così come fatto tra Panda e Grande Panda. Vedremo se il futuro darà ragione all’azienda nata dalla fusione tra PSI e FCA.