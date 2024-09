Auto, si ferma d’improvviso in autostrada: quello che accade fa il giro del web

Un uomo si è fermato in piena autostrada facendo qualcosa di assolutamente assurdo. Scopriamo nei dettagli cosa è successo.

Quando si guida in autostrada bisogna tenere a mente diverse regole basilari. L’errore, infatti, è dietro angolo e si possono combinare dei veri e propri disastri. Purtroppo però alcune persone, per vezzo o stupidità dimenticano queste stesse regole e mettono a repentaglio la propria vita e quella degli altri.

L’episodio che vi raccontiamo stavolta è avvenuto proprio in autostrada e poteva trasformarsi facilmente in un’immane tragedia. Naturalmente ogni Paese ha le sue regole, in Germania ad esempio non ci sono limiti di velocità. In Italia, invece, il limite autostradale è 130 km/h, anche se in teoria su determinate strade si potrebbero raggiungere anche i 150 km/h. In Spagna invece il limite è di 120 km/h.

Pericolo assurdo in autostrada

Come riportato da Car and Driver, vicino Madrid, sull’autostrada A2 è avvenuto un episodio davvero pericolosissimo. Di solito in caso di avaria di mezzi pesanti occorre segnalare la cosa con l’apposito triangolo. La Legge inoltre prevede che si indossi anche il famoso giubbotto catarifrangente.

In questo caso che vi raccontiamo però le regole non sono state rispettate per niente. Addirittura un uomo, dopo aver forato, ha deciso di fermarsi in piena carreggiata per cambiare la gomma danneggiata. L’arrivo del carro attrezzi non ha di certo migliorato la situazione e a quel punto sono dovute intervenire le Forze dell’ordine per dare una mano al traffico.

Non c’è dato sapere se questa persona è stata in qualche modo colpita o meno da sanzioni. Quello che sappiamo è che le immagini dimostrano quantomeno una scarsa sensibilità del guidatori nei confronti della particolare situazione. Fermarsi in quel modo infatti poteva creare danni ben peggiori. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e nessuno si è fatto male.