Auto elettriche, nuovo allarme: il problema che bisognava considerare

Le auto elettriche si ritrovano a dover lottare ora con un nuovo problema. Una situazione che a quanto pare nessuno aveva calcolato.

A livello mondiale, chi più e chi meno, si sta cercando di intervenire su questa conversione ecologica del parco auto. I motori endotermici presto verranno lasciati per fare spazio alle EV. In Europa c’è già una deadline fissata per il 2035, anno entro il quale nel Vecchio Continente si dovrà raggiungere la quota del 100% di vetture elettriche vendute.

Allo stesso tempo però molte case costruttrici si stanno già muovendo in altre direzioni alternative. Alcune ad esempio si sono lanciate sui biocarburanti, altre ancora sull’idrogeno. Quello che sembra certo però è che presto le nostre auto non saranno più alimentate con la classica benzina o diesel, ma con qualcosa di diverso, più green.

Le auto elettriche da par loro sono state sinora osteggiate in parte a causa di alcuni pregiudizi. A questo punto però sembra emergere un altro problema direttamente dal Regno Unito, una denuncia che riguarda in particolare le compagnie assicurative. A quanto pare, infatti, i sudditi di sua Maestà avrebbero delle difficoltà ad assicurare i propri veicoli.

Nuovi problemi per le auto elettriche

Il motivo è semplice: al momento non riescono a quantificare gli eventuali danni che una vettura elettrica può riportare alla propria batteria. Questo crea un grosso problema alle compagnie assicurative che quindi non riescono a stabilire quanto costa l’effettiva riparazione del veicolo.

Diversi Marchi non permettono di intervenire sul pacchetto batterie per policy aziendale e richiedono la sostituzione totale del tutto. Proprio questa componente però costa davvero tantissimo, a volte quasi quanto tutta l’auto stessa. Per questo motivo nel Regno Unito le assicurazione delle vetture elettriche stanno raggiungendo prezzi elevatissimi. Questa però è la migliore ipotesi perché addirittura alcune compagni si stanno rifiutando di sottoscriverle. Un vero e proprio disastro.

In Italia, stranamente, per il momento non sembra ancora essersi palesato il problema, ma non è escluso che non accada anche qui. C’è da dire che anche nel campo delle batterie le auto elettriche stanno progredendo molto con nuovi materiali di costruzione. Chissà quindi che presto questi problemi non vengano definitivamente superati.