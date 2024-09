Va all’autolavaggio con la sua Rolls-Royce: esce con la vettura fatta a pezzi

Una splendida Rolls-Royce ha fatto decisamente una brutta fine dopo un autolavaggio decisamente troppo sfortunato.

Guidare una Rolls-Royce Cullinan non è cosa da tutti. Parliamo di un modello di assoluto pregio che può arrivare a costare anche intorno ai 400mila euro. Naturalmente però chi ha la fortuna di possedere un esemplare di questa vettura pensa bene a curarla in ogni minimo dettaglio. Tra le cose essenziali da fare per tenere la propria auto sempre al top c’è il lavaggio. Lasciare la macchina sporca, infatti, può causare seri danni alla vernice.

Probabilmente questo sarà il pensiero che avrà attraversato la mente del proprietario di questa Rolls-Royce Cullinan, che a Los Angeles l’ha portata in un autolavaggio. Qualcosa di tragico però è accaduto poco dopo. A segnalare la cosa ci ha pensato RDB LA, una delle più importanti concessionarie della California.

Rolls-Royce Cullinan, il disastro è fatto

La clip del fattaccio è apparsa sul noto canale Instagram supercar.fails. L’auto, probabilmente troppo grande per i rulli, una volta passata nell’autolavaggio è uscita praticamente fatta in pezzi. In particolare il posteriore della vettura è andato completamente distrutto, al punto che ha perso anche targa e semiasse posteriore. Un danno davvero pesantissimo per questa auto dal costo folle.

Questa vettura è un vero e proprio colosso. Parliamo di 534 cm di lunghezza, 2 metri di larghezza e 184 cm di altezza. Nella versione base della Rolls-Royce Cullinan c’è montato sopra un V12 da 6.800 di cilindrata, capace di erogare sino a 571 Cv, mentre con la Black Badge si arriva addirittura a 600. La velocità di punta di questo mostro è di 250 km/h con consumi che variano tra i 15,15 e i 16,39 litri per percorrere 1000 km.

Questa è una delle auto più lussuose al mondo e vederla ridotta in quello stato dopo un semplice lavaggio è davvero un tuffo al cuore. Nelle immagini si può vedere come la vettura fuoriesca dai rulli in uno stato davvero pietoso.