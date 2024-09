Fiat Panda annichilita, è lei la nuova preferita dagli italiani: ha tutto e anche qualcosa in più

In casa Fiat c’è una nuova preoccupazione. Anche la best seller Panda, infatti, sta venendo insediata da una nuova vettura in grande crescita.

Fiat Panda da diversi anni è la preferita dagli italiani. Questo soprattutto per il costo contenuto, ma anche per un certo patriottismo che hanno alcuni nei confronti del Marchio nostrano per antonomasia. In questi anni la citycar ha cambiato tante volte volto restando però sempre fedele a sé stessa. Un modello giovanile che però presto verrà affiancato da un altro in versione SUV, ovvero la Grande Panda.

Per il momento da casa Fiat fanno sapere che la piccola Panda che intanto cambierà denominazione in Pandina, verrà semplicemente affiancata dalla Grande Panda. In passato però abbiamo già assistito ad una scena simile. Forse molti l’hanno dimenticato, ma quando all’epoca fu immessa sul mercato la Grande Punto, fu affiancata dalla Punto per qualche anno per poi far sparire quest’ultima. Chissà quindi che non accada la stessa cosa anche questa volta.

Dacia Sandero insidia la Fiat Panda

Intanto però la Panda comincia a tremare perché in Italia c’è una nuova “preferita” che sta letteralmente scalando tutte le classifiche. Si tratta della Dacia Sandero, venduta sia in versione Streetway, che in versione Stepway. La vettura rumena sta letteralmente sbancando il mercato. Basti pensare che ad agosto ha chiuso con 2.879 auto vendute dietro a Panda a 3.326. Numeri folli, mai nessuna auto negli ultimi anni si era avvicinata così tanto all’utilitaria della Fiat.

I meriti di questo improvviso exploit però vanno ricercati probabilmente nella motorizzazione di cui è dotata la Dacia Sandero. In un mondo che si spinge sempre di più verso l’elettrico, infatti, la Casa rumena, così come Renault, hanno deciso di proseguire sul solco delle motorizzazioni endotermiche in parte. Al momento la Sandero non solo è offerta a benzina, ma anche a GPL. Proprio quest’ultimo tipo di motorizzazione è tra i più gettonati.

Al momento, infatti, le vetture a GPL si contano sulle dita di una mano. In pratica oltre Dacia e Renault, c’è giusto la EVO che ancora si occupa di questo settore. Un carburante questo che piace ancora molto in Italia e che quindi sta riscontrando notevole successo proprio con la Sandero. Staremo a vedere se nei prossimi mesi ci sarà il definitivo sorpasso.