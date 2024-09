Ferrari, “incidente” in pitlane per Leclerc: il momento tragicomico che nessuno ha notato a Monza

Charles Leclerc dopo la vittoria di Monza si è reso protagonista di un episodio di pura ilarità con il suo team Ferrari durante i festeggiamenti.

Charles Leclerc è stato autore a Monza di una gara davvero entusiasmante. Il pilota della Rossa dopo aver gestito alla perfezione il proprio secondo set di gomme montato è riuscito a resistere al ritorno di un arrembante Piastri e a chiudere davanti a tutti il Gran Premio d’Italia. Un’emozione immensa che arriva a distanza di 5 anni da quell’ultimo entusiasmante successo arrivato su questa stessa pista.

Il pilota monegasco quest’anno è riuscito in una clamorosa “doppietta” ottenendo la vittoria sia nella sua Monaco che in Italia. La Ferrari da par suo sembra aver trovato nuova linfa nei recenti aggiornamenti che sono arrivati sulla macchina e proverà a rendere difficile questo finale di campionato per Red Bull e McLaren. In particolare l’auto arancione sempre improvvisamente essere diventata la monoposto di riferimento.

Leclerc, piccolo problema durante i festeggiamenti

Il team britannico però, al netto di un’evidente superiorità del mezzo, ha denotato diversi piccoli errori nella gestione dei due piloti. La stessa vittoria di Monza di Leclerc arriva per una strategia sbagliata e anche per quel sorpasso al via di Piastri su Norris, che ha fatto perdere la posizione a quest’ultimo anche su Charles.

Staremo a vedere, la cosa positiva per tutti i fan però è che finalmente questa F1 è tornata a farci divertire con battaglie in pista e auto più vicine tra di loro. Con buona pace della Red Bull che sembra letteralmente sparita.

A margine del Gran Premio però è avvenuta una cosa per certi versi tragicomica. Come sempre accade in questi casi Leclerc si è fatto una foto insieme alla sua squadra fuori ai box. Questa volta però hanno deciso di sedersi sulle casse rosse che di solito servono per trasportare parti di auto o del motorhome. Ebbene, proprio quella dove era seduto il monegasco ha ceduto facendo ritrovare tutti con il sedere a terra. Un momento di ilarità che ha divertito tutti e fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche per nessuno.