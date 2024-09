Questa piccola Porsche è in realtà una Fiat: il prezzo è davvero abbordabile

C’è questa piccola Fiat che sembra proprio una Porsche e il suo prezzo è davvero irrisorio. E’ un vero e proprio gioiello sportivo.

Mettere Porsche e Fiat nella stessa frase può sembrare qualcosa di quasi blasfemo. Eppure anche la Casa torinese negli anni ha prodotto dei veri e propri gioielli anche nell’ambito delle auto sportive. Inoltre, in fin dei conti, pur essendo 2 aziende completamente diverse, la Casa del Lingotto resta proprietaria di Ferrari. Non a caso anni fa, nell’epoca Schumacher, la Rossa di Maranello correva in F1 proprio griffata dall’azienda dell’Avvocato.

Spesso quindi Fiat si è cimentata nella realizzazione anche di piccole sportive. L’ultima di queste è stata la 124 Spider, che a sua volta sostituiva la Barchetta. Questo modello è uscito nel 2016 ed ha avuto vita relativamente breve visto che è stato ritirato nel 2019. Si conta che in Europa siano stati prodotti in tutto 24.039 esemplari.

Fiat 124 Spider: una vettura con il cuore sportivo

Presentata al Salone dell’automobile di Los Angeles il 18 novembre 2015, questa vettura riprende da vicino le linee della vecchia 124 Sport Spider del 1966. L’auto in questione nasce da una collaborazione industriale tra FCA e Mazda. In particolare la 124 Spider condivideva diverse diverse componenti con la MX-5.

Per quanto concerne la motorizzazione montava un 1.4 Turbo MultiAir benzina di 1.360 cm³ di cilindrata, capace di sprigionare una potenza di 140 Cv (103 kW), con una coppia massima di 240 Nm, una velocità massima di 215 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 in 7,5 secondi con consumi medi che si attestavano sui 15 km/l.

Di questo modello che richiama da vicino le forme di una piccola Porsche sono state fatte varie versioni, alcune anche di pregio come quella Abarth. Naturalmente nuove non se ne trovano più, ma in giro c’è ancora qualche esemplare usato. In particolare sul sito Spoticar, che è il rivenditore ufficiale Fiat c’è un esemplare davvero interessante.

Questa Fiat 124 è di colore bianco ed è venduta a Teverola presso Bru.Vin. s.r.l.. L’auto immatricolata nel 2017 è praticamente nuova avendo percorso solo 16.258 km. Dotata di cambio manuale ha l’assicurazione Spoticar Premium di 12 mesi. Il prezzo di vendita è di 22.000 euro, non male per questa piccola sportiva di casa Fiat. Si può anche prenotare un Test Drive per provarla. Siamo certi che farà innamorare anche voi.