F1, GP Monza Gara: impresa storica di Leclerc, McLaren ancora un’occasione sprecata

Grandissima prestazione a Monza della Ferrari di Charles Leclerc che ha colto un successo davvero strepitoso che entrerà nella storia della F1.

Gara mostruosa in F1 con un’autentica follia compiuta dalla Ferrari che ha lasciato in pista Leclerc per 40 giri con le stesse gomme. Il monegasco grazie ad un lavoro sontuoso nella gestione pneumatici è riuscito a tenere tutti dietro cogliendo un successo davvero assurdo che entrerà nella leggenda di questo sport. Alle sue spalle Piastri e Norris. Quarto posto per l’altro ferrarista che ha tenuto a bada i due del team britannico favorendo il compagno di squadra. Di seguito il racconto della gara.

Al via battaglia tra le due McLaren che favorisce la Ferrari di Leclerc che si prende la seconda piazza alle spalle di Piastri. Errore anche di Russell che scivola indietro. Dopo la prima tornata l’australiano comanda davanti al monegasco della Rossa. Terza e quarta piazza per Norris e Sainz. Gara super combattuta sin dalle prime tornate.

Al giro numero 15 parte la prima tornata di pit stop con Norris che anticipa tanto la sosta per provare l’undercut. Risponde subito dopo anche Leclerc, che però viene sopravanzato dal britannico. Tutto liscio, invece, per Piastri che dopo la sosta ritorna davanti ai due. Allunga il primo stint invece Sainz che rientra al 19° giro e si accoda al compagno di team. Male le due Red Bull, mai in corsa per la vittoria.

Ferrari perfetta e un Leclerc mostruoso

Dopo un piccolo errore commesso in pista la McLaren richiama Norris ai box al giro 32 per un pit stop. Dopo 7 giri rientra anche Piastri, mentre le due Ferrari restano in pista prendendosi le prime due posizioni. Nel finale è corsa forsennata da parte delle due vetture britanniche che provano a prendere le due Rosse in pista con gomma più fresca. Al 45° giro Piastri si prende la seconda posizione da Sainz e mette nel mirino Leclerc.

Nel finale Charles è praticamente perfetto, con un ruolino di marcia mostruoso e porta a casa una vittoria miracolosa per la Ferrari. Un’impresa d’altri tempi per lui. Dietro di lui Piastri e Norris, quarta piazza per Carlos Sainz. Per effetto di questi risultati ora il Cavallino Rampante è a soli 40 punti da Red Bull nella classifica iridata.