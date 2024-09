Disastro per la Famiglia Agnelli: una sola donna fa un danno di 400mila dollari

La famiglia Agnelli ha subito una bella batosta a causa di una donna che gli ha procurato un danno di ben 400mila dollari.

La famiglia Agnelli è da sempre una delle più ricche del nostro Paese. Hanno tantissimi possedimenti naturalmente, quello che però li rende famosi da sempre è naturalmente la FIAT. Il marchio di auto per antonomasia in Italia, negli anni ha acquistato diverse altre case nostrane diventando sempre di più un vero e proprio colosso.

In particolare non si può dimenticare l’acquisizione della mitica Ferrari. Fu proprio Gianni Agnelli che con la propria intercessione riuscì a convincere il Drake a cedergli il Marchio. Il trucco, se così possiamo definirlo, fu quello di lasciare il vecchio Enzo al comando della barca, in particolar modo nella gestione sportiva, vero suo pallino da sempre.

Negli ultimi anni però la FIAT ha cambiato decisamente pelle varie volte, soprattutto dopo la morte dell’Avvocato. Prima c’è stato Sergio Marchionne che ha aperto le porte dell’America trasformando la Casa torinese in FCA incorporando Chrysler, poi il nipote Elkann ha guidato la fusione con il Gruppo PSA che ha dato vita a Stellantis.

Disastro per la famiglia Agnelli: il danno è pesantissimo

Come riportato dal sito Carscoops.com, in Canada sarebbe avvenuto un fattaccio che avrebbe visti involontariamente protagonisti i membri della famiglia Agnelli. Nel concessionario Journey Chrysler Jeep Dodge e Ram, a Conquitlam, nel British Columbia, una donna di etnica caucasica avrebbe strusciato in maniera volontaria circa 400 veicoli.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia si tratterebbe di una donna tra i 40 e i 50 anni. Il tutto è stato documentato da una telecamera che ha ripreso la scena. La cifra totale dei danni supera i 400mila dollari. La donna ha agito in più “tornate”, nella clip si può notare che indossa una mascherina chirurgica, un cappello nero e degli occhiali per tentare di coprirsi.

Era al volante di una Ford Escape, ed ora le ricerche sono in corso. Probabilmente a rimetterci non sono stati direttamente gli Agnelli, ma certamente non saranno stati felici nel vedere questo video. In fondo ha danneggiato diverse creature della “famiglia” Stellantis.