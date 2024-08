Punti patente, come controllare quanti ne avete: tutta la procedura

Per capire quanti punti si hanno sulla patente bisogna seguire delle procedure. Scopriamo cosa c’è da fare per avere un resoconto.

La patente è da sempre l’obiettivo di tutti i 18enni. Prenderla non è semplice e bisogna sottostare a dei regolamenti decisamente rigidi. Per prima cosa bisogna superare un esame di teoria. Proprio quest’ultimo di recente ha subito svariate modifiche. Per prima cosa l’esame è stato passato da 40 a 30 quesiti e gli errori massimi consentiti da 4 a 3. Infine anche il tempo è stato calato da 30 minuti a 20.

A partire dal 1° luglio 2003 è stata introdotta la patente a punti. Ogni utente che è in possesso di una licenza di guida ha diritto a 20 punti. Questi possono essere incrementati nel seguente modo: ogni 2 anni si hanno diritto a 2 punti aggiuntivi sino ad un massimo di 30 punti. I punti naturalmente possono anche essere recuperati, quindi qualora un automobilista finisca sotto la soglia dei 20 può ritornare su grazie ad un biennio senza infrazioni.

Inoltre, dal 13 agosto 2010 i neopatentati (coloro che hanno la patente da meno di 3 anni), hanno diritto ad un ulteriore punto bonus ogni anno se non compiono infrazioni. Quindi a in soli 3 anni possono ottenere ben 5 punti bonus. Naturalmente poi c’è anche l’altra faccia della medaglia, quella delle decurtazioni.

Quando si compiono manovre di guida illegali si perdono punti. Il quantitativo massimo di punti che si possono perdere in un sol colpo è 15. I neopatentati invece perdono il doppio dei punti nei primi 3 anni. Come si fa però a controllare il quantitativo di punti che uno ha? Per questo ci sono svariati metodi.

Saldo punti patente: app, numeri e siti da consultare

Ci si può rivolgere all’Automobile Club d’Italia, chiamando il numero verde 848.782.782. A quel punto bisogna digitare data di nascita e numero patente seguito da cancelletto. Questo numero lo si può chiamare solo da fisso ed è attivo 24 ore su 24. C’è poi anche il numero 0645775962.

I punti si possono poi consultare anche tramite l’app iPatente del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili. All’interno è possibile conoscere il saldo dei punti. Altri metodi per conoscere quanti punti abbiamo sulla nostra patente sono: il Portale dell’automobilista, il sito del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili inserendo il proprio codice fiscale, il numero della patente e la sua data di scadenza.