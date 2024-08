MG HS, sotto il cofano c’è una sorpresa: fuori è ancora più elegante

MG è pronta a lanciare un nuovo SUV, si tratterà del restyling dell’iconico HS. Scopriamo tutte le caratteristiche di questo fuoristrada.

Il mondo delle 4 ruote studia già delle soluzioni in vista del 2025. Inutile dirlo, le Case costruttrici non stanno di certo ferme a guardare e hanno già piani aziendali ben studiati in vista dei prossimi anni. Uno dei marchi più in voga del momento è sicuramente quello di MG, acronimo che sta per Morris Garages.

La Casa britannica a partire dal 2007 è entrata a far parte del colosso cinese SAIC Motor, questo non ha fatto altro che dare una spinta alle vendite del brand che è tornato in pochi anni nuovamente sulla cresta dell’onda. In vista del 2025 c’è in cantiere il progetto di un nuovo SUV.

In particolare sono passati ormai 4 anni da quando sul mercato fece il proprio debutto l’MG HS. Proprio per questo la Casa britannica sembra orientata a mettere sul piatto una nuova versione di questo iconico SUV. Come spesso succede in questi frangenti, pur cercando di mantenere il riserbo totale sulle novità, qualcosa sta già venendo fuori.

MG HS 2025: caratteristiche e principali novità

Per prima cosa non vedremo il nuovo MG HS in commercio prima del 2025. Sarà un modello dalle linee più pulite ed eleganti con un tocco di sportività. Su alcuni portali sono trapelate già le prime immagini. Il frontale è più “affilato” rispetto al passato e i fari sono più sottili con una griglia anteriore più ampi che dà un tocco di aggressività alla vettura.

Il posteriore, invece, è caratterizzato da una barra posteriore che abbraccia il cofano per tutta la sua larghezza. L’abitacolo è molto ampio e si fa notare per gli ampi schermi posti alle spalle del volante. La sorpresa però arriva dalla motorizzazione.

Ci sarà una versione elettrica, una plug-in hybrid che promettono di avere un’autonomia, per la parte elettrica, superiore alla media. Grande attenzione anche per il prezzo che dovrà essere contenuto per attrarre maggiore clientela possibile. In Italia, infatti, questo SUV dovrebbe costare circa 25mila euro.