F1, GP Monza qualifiche: Norris fa paura a Verstappen, delusione Ferrari

Qualifiche molto combattute in F1 che hanno visto uscire vincitore un grande Lando Norris, capace di mettere tutti in fila a Monza.

Qualifiche nel segno delle McLaren dall’inizio alla fine con le due auto arancioni che hanno guidato la classifica. Alle loro spalle un ottimo George Russell, mentre delude la Ferrari che dopo i proclami di settimana scorsa e i nuovi aggiornamenti arrivati a Monza non riesce ad andare oltre un 4° e un 5° posto con Leclerc e Sainz. Chi però comincia a tremare è Verstappen che a questo punto sente il fiato sul collo degli avversari. Di seguito il racconto della qualifica.

Nel Q1 le Ferrari sembrano subito competitive nelle prime tornate lottando con la McLaren di Norris. A pochi secondi della fine della sessione Magnussen accusa un problema tecnico che lo costringe a tornare ai box. Restano fuori nell’ordine Tsunoda, Stroll, Colapinto, Bottas e Zhou. La prima manche di qualifiche si chiude nel segno di Ferrari e McLaren che piazzano i loro 4 piloti nelle prime 4 posizioni.

McLaren imprendibile: ora Red Bull trema

Q2 spostate di qualche minuto per ripulire la pista da alcuni detriti. Pronti via le Ferrari sono le prime a scendere in pista e dettano naturalmente il passo. Vengono però subito sopravanzate dalle due McLaren e da Verstappen. Nonostante un piccolo brivido nel finale le Rosse passano entrambe il taglio. Primo tempo per un sorprendente Hamilton davanti a Max. Eliminati dalla manche finale nell’ordine: Alonso, Ricciardo, Magnussen, Gasly e Ocon. Grandissime prestazioni per Hulkenberg e Albon che accedono al Q3.

Dopo la prima tornata di giri in Q3 la griglia vede un dominio McLaren con Norris e Piastri davanti a tutti, deludenti le Ferrari. Si chiude con la pole di Lando Norris con un uno due storico davanti a Russell, Leclerc e Sainz. Solo 7° il campione del mondo Verstappen che ora trema sul serio.