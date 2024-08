Incidente terribile in F1 a Monza: le condizioni dei piloti coinvolti (VIDEO)

Un brutto incidente ha aperto il Gran Premio di Monza di F1. Per i telespettatori un bello spavento dopo che l’auto si è schiantata.

La F1 è approdata a Monza per uno dei Gran Premi più emozionanti dell’anno. La sfida per il titolo che sino a qualche settimana fa sembrava già chiusa si è improvvisamente riaperta. Max Verstappen arriva, infatti, da ben 5 gare senza vittorie. In questi GP a mangiargli punti ci ha pensato soprattutto la McLaren di Lando Norris.

Anche la Ferrari ha saputo limitare i danni nell’attesa degli aggiornamenti che arriveranno proprio al Gran Premio d’Italia per provare l’assalto al Mondiale costruttori, che solo qualche settimana fa sembrava qualcosa di impossibile. Con una Red Bull in palese crisi è lecito sognare, anche perché se Max limita i danni, il compagno di team Perez è letteralmente sprofondato.

Il weekend di Monza però si è aperto con una notizia alquanto strana. Un incidente, infatti, ha visto protagonista la Safety Car durante il consueto giro di ricognizione della pista che si fa prima del fine settimana di gara. Bernd Maylander, pilota super navigato, è incappato in un errore alla Parabolica girandosi con la sua Aston Martin e finendo così dritto contro le barriere contenitive a bordo pista.

Fortunatamente, dalle immagini mostrate da F1, sia Maylander che il suo co-pilota sono usciti illesi dalla vettura, anche se quest’ultimo si teneva una gamba. Completamente distrutta, invece, la nuova Vantage F1 Edition verde con il suo V8 biturbo da 4,0 litri da 656 CV. Un bel botto sicuramente che ha testato barriere e tenuta di questa splendida macchina.

Safety Car: cosa farà ora la F1?

La F1 ha già fatto sapere che i due piloti stanno bene e che c’è un’altra Safety Car pronta perr il GP, ora resta solo da capire se sarà sempre Maylander a guidarla o se prenderà un turno di riposo per riprendersi dal botto. Questa però non è una novità, Alex Ribeiro, infatti, nel 2000 si schiantò con l’auto medica a Monaco e poi nel 2002 in Brasile, lasciò la portiere aperta mentre si occupavano di Bernoldi e questa fu distrutta da Heidfeld.

Quello che può sembrare un lavoro semplice in realtà non lo è per niente. Le Safety Car, infatti, per tenere dietro le F1 sono al limite perché raggiungono velocità molto elevate. Maylander ricopre questo ruolo dal 2000 ed è sempre stata una sicurezza in tal senso. Non sarà di certo un errore a mettere in crisi la sua posizione.