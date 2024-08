In autostrada si ritrova affiancato da una F1: ciò che fa dopo è allucinante (VIDEO)

Su un’autostrada della Repubblica Ceca è stata beccata una monoposto che sembra di F1 scorrazzare liberamente sul manto stradale.

La F1 è uno sport molto particolare, perché vede coinvolte monoposto che sono dei prototipi. Naturalmente questo tipo di vetture non sono minimamente omologate per il traffico cittadino e possono girare solo in un circuito. Anche se in passato gente come Schumacher ci ha divertito con simpatici spot in giro per Roma con la sua Rossa, questa è un’ipotesi che in teoria deve restare relegata alla sola fantasia.

Parliamo al condizionale perché in realtà dalla Repubblica Ceca ci arrivano immagini davvero agghiaccianti che riguardano una monoposto beccata in autostrada. Di colore rigorosamente rosso e con adesivi di vecchi sponsor, è stata intercettata sulla D4, a Pribram. Sull’alettone si può notare il 7, numero manco a dirlo di Kimi Raikkonen, ultimo pilota capace di vincere in Ferrari un titolo.

Presenti sugli alettoni anche gli iconici sponsor degli anni d’oro Ferrari: Marlboro e Vodafone. L’automobilista che l’ha beccata, l’ha affiancata per riprenderla meglio. Probabilmente l’uomo al volante della monoposto non era un professionista, anche se dalla clip sembra destreggiarsi piuttosto bene in autostrada tra le altre vetture.

Una monoposto di F1 in autostrada: follia del pilota

Ascoltando il sound del motore l’auto in questione non sembra essere una F1, più probabile che si tratti magari di una GP2 modificata per sembrare qualcosa di più. Nella clip l’uomo che sta riprendendo la scena si fa prima superare dalla monoposto per poi affiancarla nuovamente.

Come sappiamo una monoposto come quella non può stare per strada per svariati motivi lampanti. Per prima cosa non ha le frecce, poi ha un assetto troppo ribassato e alla minima imprecisione del manto stradale è davvero molto pericoloso, non ha naturalmente i fari e le sospensioni adatte per una vettura da strada.

Un colgado ha metido un GP2 en una autopista de la República Checa. La policía no ha podido identificar al conductor y lo están buscando pic.twitter.com/gn4yWbV1rb — uVe (@MigueluVe) August 14, 2022

L’autostrada dove è stata beccata la monoposto è lunga ben 42 km e arriva sino alla capitale Praga. Nonostante le tante norme infrante da parte del provetto pilota, per fortuna, stando ai video apparsi in rete, nessuno si è fato male. Inoltre la persona al volante può ritenersi decisamente fortunata visto che non ha nemmeno beccato una volante ad attenderlo.