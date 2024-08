L’auto più desiderata al mondo? Schiaffo alla Ferrari, è lei la vettura designata

Stilata la classifica delle auto più desiderate del mondo ed incredibilmente al primo posto non c’è spazio per la Ferrari.

Quando si parla di Ferrari si fa sempre un errore molto particolare confondendo la scuderia con la casa automobilistica. Molti diranno, ma non è la stessa cosa? In parte si e in parte no. Basta guardare l’anno di inizio attività per capire che le due cose non combaciano. La scuderia, infatti, ha aperto i battenti nell’ormai lontano 1929, mentre l’azienda che fa vetture solo nel 1947.

Il motivo è presto spiegato. Ferrari costituì la propria scuderia molto prima e lavorava con Alfa Romeo nelle varie competizioni. Dopo la seconda guerra mondiale, venendo meno il precedente contratto con il Biscione, il Drake decise di mettere in piedi una propria casa costruttrice. Negli anni la fama costruita in F1 è servita poi alla Rossa a farsi apprezzare anche con le sue vetture da strada.

L’auto più desiderata del mondo è una Dodge: ecco quale

Un po’ di tempo fa però, il Corriere della Sera ha riportato una classifica che sicuramente non farà piacere dalle parti di Maranello. La graduatoria metteva in fila le auto più desiderate del mondo. Naturalmente è sempre complicato parlare di dati così soggettivi. In questo caso a farlo ci ha pensato StressFreeCarRental.com, che ha analizzato i dati relativi al #DreamCar e a sorpresa l’auto più desiderata del pianeta è risultata essere la Dodge Challenger.

Una vettura iconica che è posseduta da artisti come Billie Eilish, Arnold Schwarzenegger e Snoop Dogg giusto per citarne qualcuno. Un’auto americana, iconica negli USA a partire sin dagli anni ’70. Di essa ne esiste sia una versione coupé che una cabrio. Il motore invece può essere V6 o V8. Ad accrescere ancora di più la sua fama probabilmente ci ha pensato anche una saga come Fast and Furious, dove tale vettura è tra le protagoniste.

Un bello schiaffo insomma per un Marchio iconico come Ferrari che tutti si sarebbero aspettati vedere al primo posto in questa speciale classifica. Sicuramente però il risultato di una graduatoria non scalfirà minimamente il prestigio infinito del Cavallino Rampante, che ancora oggi fa sognare i ragazzi di tutto il mondo.