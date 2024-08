Italiani su tutte le furie: la nota superstrada da gratis diventa a pagamento

Gli italiani sono su tutte le furie visto che una famosa superstrada da sempre gratuita sta per diventare a pagamento.

La situazione strade in Italia è da anni un argomento centrale nel dibattito politico e pubblico. Per quanto concerne le autostrade ad esempio, questo è diventato centrale in particolar modo dopo i terribili fatti del Ponte Morandi a Genova. Il crollo, infatti, ha aperto tantissimi interrogativi per quanto concerne la manutenzione di queste strada, in relazione anche ai pedaggi che tutti paghiamo e che sono davvero altissimi.

Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti i Benetton, che da anni gestiscono Autostrade per l’Italia. Le forti pressioni dell’opinione pubblica e un’azione di Governo mossa dal Movimento 5 Stelle, ha portato nel 2021 la società autostradale a tornare di proprietà statale. Oltre alle autostrade però spesso finiscono nell’occhio del ciclone anche le tante strade e superstrade che si trovano nelle nostre ragioni a causa di buche e danni vari.

Milano-Meda: quanto costerà questa tratta autostradale?

Questa volta a fare infuriare tutti ci ha pensato la superstrada della linea Milano-Meda che presto, per un determinato tratto, verrà trasformata in autostrada e quindi tassata. Naturalmente di questa situazione si stanno lamentando in particolar modo i pendolari, che prendono ogni giorno quella strada ed ora dovranno affrontare un vero e proprio salasso. Il pedaggio dovrebbe interessare l’ultimo tratto, quello tra Bovisio Masciago e Lentate sul Seveso.

Le istituzioni hanno giustificato la decisione con i costi da affrontare per tenere la suddetta superstrada in costante sicurezza. Naturalmente chi vive in quelle zone non ha accettato di buon grado la cosa. Il pedaggio dovrebbe costare tra i 4 e i 6 euro al giorno per fare andata e ritorno per una spesa per i pendolari che arriverebbe a costare tra gli 80 e i 120 euro mensili. Sicuramente una bella batosta. Vedremo come andrà a finire questa storia, ma la decisione sembra ormai definitiva e irrevocabile.