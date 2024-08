Valentino Rossi, arriva l’omaggio dal calcio: la scelta clamorosa che non ti aspetti

Valentino Rossi ha ricevuto un bellissimo omaggio da parte dell’ex portiere della Nazionale Italiana. Un bel gesto che arriva dal calcio per lui.

Valentino Rossi è uno dei piloti più amati al mondo. In questi anni il rider di Tavullia ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con le sue vittorie. Una progressione incredibile che lo ha visto sul tetto del mondo per ben 9 volte, 7 delle quali in MotoGP. Negli ultimi anni, pur non lottando per il Mondiale ha dimostrato di poter battagliare con rider molto più giovani di lui.

Tra le tante cose che lo hanno reso celebre ci sono sicuramente anche tanti simbolismi che ne hanno caratterizzato la carriera. Uno su tutti però è sicuramente il suo iconico numero: il 46. Valentino Rossi, infatti, a differenza di tantissimi suoi colleghi ha vestito il 46 sempre, anche quando ha vinto il Mondiale.

Salvatore Sirigu, omaggio a Valentino Rossi

Il regolamento, infatti, prevede che il pilota che conquista il titolo ha poi la possibilità di indossare il numero uno nell’anno successivo. Una situazione che si è ad esempio verificata negli ultimi 2 anni con Pecco. Valentino Rossi però, così come Marc Marquez, hanno deciso negli anni di restare fedeli ai propri numeri. Questo non ha fatto altro che rendere ancora più iconici questi numeri.

Di recente, in merito a questo, è arrivato un omaggio anche dal calcio per il Dottore. Salvatore Sirigu, infatti, di ritorno al Palermo dopo tanti anni ha deciso di omaggiare Valentino Rossi scegliendo il 46. Come raccontato al portale ufficiale del club rosanero, il portierone in passato aveva scelto il 6, ma il suo allenatore dell’epoca, Walter Zenga gli disse che era inguardabile. A quel punto l’ex PSG decise di optare proprio per il numero del campione di MotoGP per cui ha sempre fatto il tifo. Un omaggio sicuramente simpatico.

Sirigu è tornato al Palermo dove aveva mosso i primi passi in Serie A. Il portiere sardo aveva lasciato i rosanero a fine 2011 per accasarsi al PSG. Durante la sua carriera ha girato mezza Europa tra Siviglia, Osasuna, Torino, Genova, Napoli, Fiorentina e Karagumruk in Turchia. Oggi torna nella società che l’aveva lanciato che oggi milita in Serie B con un bagaglio di 4 campionati francesi, 3 supercoppe francesi, 1 coppa di lega francese e 2 coppe di Francia oltre all’Europeo vinto con la nazionale nel 2021. Inoltre nel 2013 e nel 2014 è stato nominato miglior portiere della Ligue 1.